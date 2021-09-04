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Принц Гаррі може викрити герцогиню Каміллу і налаштувати проти себе батька – ЗМІ

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
4 вересня, 06:30
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Джерела повідомляють, що в королівській родині є значне хвилювання щодо мемуарів принца Гаррі. Особливо переживає принц Чарльз за свою дружину Каміллу
Принц Гаррі може викрити герцогиню Каміллу
Принц Гаррі може викрити герцогиню Каміллу / Фото: Getty Images

У своїх мемуарах, які вийдуть вже у 2022 році, принц Гаррі може розповісти деякі раніше невідомі факти про свою мачуху – Каміллу Паркер-Боулз.

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Інсайдери вважають, що син принца Чарльза дійсно може піти на це, враховуючи, що його стосунки із королівською родиною давно не найкращі.

Гаррі вже говорив, що йому сподобалося, що в серіалі "Корона" Камілла зображена як "зла мачуха". Чарльз буде в люті, якщо Гаррі піде в цю сторону, – каже колишній королівський дворецький Пол Баррел в інтерв'ю виданню Closer.

Він додав, що видавництво Penguin Random house заплатило Гаррі не за ліричні мемуари, а за інтриги і скандали.

Камілла Паркер-Боулз и принц Чарльз
Камілла Паркер-Боулз и принц Чарльз / Фото: Getty Images

До речі, сама Камілла "точить зуб" на принца Гаррі. Вона давно вважає, що Меган Маркл винна в натягнутих стосунках принца Чарльза з молодшим сином.

Давайте будемо чесними, Гаррі ніколи не був близький з Каміллою. Якщо він опише їхні складні стосунки в книзі, це може зруйнувати основу, яку принц Чарльз закладає перед тим, як Камілла стане королевою, – розповів раніше джерело.

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Нагадаємо, що мемуари принц Гаррі продав видавництву Penguin Random House за 20 мільйонів доларів. Книга надійде в продаж в 2022 році.

Детальніше про мемуари принца Гаррі дивіться в сюжеті:

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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