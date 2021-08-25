Принц Гаррі помирився з принцом Вільямом – інсайдер

Як розповів королівський експерт, після всіх скандалів братам вдалося налагодити стосунки і тепер вони дружать сім'ями

Принц Вільям і принц Гаррі зустрінуться після церемонії відкриття пам'ятника принцесі Діані / Фото: Getty Images

Примирення принца Гаррі і Меган Маркл з королівською родиною може трапиться набагато раніше , ніж здається. Королівський експерт Стюарт Пірс запевняє, що принц Гаррі почав спілкуватися зі старшим братом . Більш того, тепер і не йдеться про суперництво Меган Маркл і Кейт Міддлтон.

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Як розповів Стюарт Пірс, зараз герцогам Сассекським вдалося знайти спільну мову з герцогами Кембриджськими.

Мені відомо, що ці четверо спілкуються по відеозв'язку з допомогою Zoom і FaceTime, – сказав королівський експерт в бесіді з US.Weekly

Принц Вільям, принц Гаррі, Меган Маркл і Кейт Міддлтон / Фото: Getty Images

Він уточнив, що пари частіше розмовляють в неформальній обстановці – Кейт готує вечерю на кухні, а її чоловік Вільям заварює чай, і паралельно вони спілкуються з Меган і Гаррі, які знаходяться в США.

Вони дуже зблизилися. Їх погляди на світ різняться. Але, що найцікавіше, вони повністю поважають точку зору одне одного, – поділився Стюарт Спірс.

До слова, не перший раз в цьому році з'являються чутки про примирення Кейт Міддлтон і Меган Маркл. Раніше інсайдер розповідав, що Кейт і Меган вдалося знайти спільну мову після народження дочки герцогів Сассекським. Також в ЗМІ кілька тижнів тому писали, що Меган і Кейт ведуть переговори про співпрацю в шоу Netflix.

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Чи є шанс на примирення королівської сім'ї і Меган Маркл – дивіться в сюжеті:

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