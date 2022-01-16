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Сассексам небезпечно приїжджати в гості: Принц Гаррі хоче позиватися до уряду Британії

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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16 січня, 17:00
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Онук королеви Єлизавети має намір позиватися до британського уряду через те, що сімейство принца Гаррі залишили без поліцейської охорони на час візитів до Англії
Принц Гаррі
Принц Гаррі / Фото: Getty Images

Принц Гаррі, який відмовився від відвідування премії "Оскар" через Крістен Стюарт, вирішив пригрозити керівництву Британії позовом до суду.

Вся річ у тім, що під час своїх візитів до Британії Меган Маркл і принц Гаррі змушені наймати приватну охорону, оскільки їх позбавили поліцейського супроводу. Про це повідомляє Daily Mail.

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За словами герцога Сассекського, його особиста охорона зі США не має доступу до матеріалів британської розвідки, а отже, не можуть забезпечити принцу та його сім'ї повну безпеку.

Він вважає, що рішення зняти з нього охорону було неправильним. Протокол попереднього розслідування було надіслано адвокатами Гаррі до Міністерства внутрішніх справ кілька місяців тому. По суті це передує судовому перегляду, – повідомив виданню інсайдер.

Після того, як про рішення принца стало відомо, він заявив, що не хоче, щоб його безпеку фінансували британські платники податків. Тому герцог готовий платити за охорону.

Повідомляється, що королеву вже поінформували про наміри її онука розпочати судові провадження.

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Чому принца Гаррі та Меган Маркл позбавили британської охорони?

Таке рішення в уряді Британії було ухвалено недарма. Після того, як Гаррі та Меган вирішили залишити королівську сім'ю, вони втратили право використовувати свої титули та звання.

Водночас, міністр внутрішніх справ, начальник відділу захисту королівської сім'ї столичної поліції та представники палацу, вирішили, що в цьому випадку про цілодобову охорону Сассекських не може бути й мови.

Під час свого візиту на відкриття пам'ятника принцесі Діані принц Гаррі також був змушений залучити особисту охорону. Як ми писали раніше, принц Вільям був проти візиту брата до Лондона.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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