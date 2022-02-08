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Принц Гаррі зізнався, що був на межі розлучення з Меган Маркл

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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8 лютого, 11:11
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Принц Гаррі поділився одкровеннями про особисте життя з Меган Маркл і розповів, як йому вдалося врятувати стосунки з дружиною
Принц Гаррі розповів про проблеми у стосунках із Меган Маркл
Принц Гаррі розповів про проблеми у стосунках із Меган Маркл / Фото: Getty Images

У ЗМІ вже не раз говорили про вплив Меган Маркл на принц Гаррі. Та й сам герцог Сассекський не приховує, що поява Меган змінила його життя.

Як зізнався онук королеви, спочатку їм важко було знайти баланс у стосунках. Якось між парою сталася гучна сварка, яка мало не закінчилася розставанням. Про це пише Daily Express.

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Меган Маркл та принц Гаррі
Меган Маркл та принц Гаррі / Фото: Getty Images

Щоб зберегти стосунки, Меган порадила Гаррі пропрацювати дитячу травму, пов'язану із загибеллю принцеси Діани. Герцог Сассекський тоді образився на кохану. Він думав, що вона вважає його інфантильним. Але заради Меган вирішив сходити на прийом до психолога. За словами Гаррі, йому був потрібний не один сеанс, щоб розв'язати дитячі проблеми.

Я спілкувався з терапевтами та з представниками нетрадиційної медицини. Я зустрічав багато людей, і це були зустрічі та спілкування заради Меган. Я знав, що якщо не пройду терапію і не виправлюся, то втрачу цю жінку, з якою хотів би провести решту життя, — цитує Daily Express слова Гаррі із програми The Me You Can't See.

Раніше принц Гаррі вперше за довгий час з'явився на публіці на конференції, організованій компанією BetterUp, і розповів про важливість ментального здоров'я.

Еліна Пелешенко
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