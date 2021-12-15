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Принц Гаррі збирається приїхати на Різдво до Британії без Меган Маркл та дітей

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
15 грудня, 15:22
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Різдво цього року у королівській сім'ї обіцяє бути особливим. І не тільки тому, що вперше вся королівська родина збереться на різдвяну вечерю без принца Філіпа
/ Фото: Getty Images

Чим ближче до новорічних свят, тим більше чуток про Різдво в королівській родині. Ще недавно з'являлася інформація, що принц Гаррі та Меган Маркл не приїдуть до Британії, але поспілкуються з членами королівської родини за допомогою відеозв'язку . Сьогодні ж інсайдери повідомляють, що принц Гаррі хоче провести Різдво разом із королівською сім'єю у себе на батьківщині. Про це пише New Idea.

Для Гаррі Різдво у Санта-Барбарі не має нічого спільного зі справжнім святом. Він раптом зрозумів, що шалено сумує за Британією. Йому було складно зізнатися собі в цьому з огляду на всі пригоди, пов'язані з новим життям у США, – розповідають інсайдери.

Принц Гаррі
Принц Гаррі / Фото: AFP

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На думку оточення, різкі зміни у настрої герцога Сассекського пов'язані зі станом здоров'я Єлизавети II. Гаррі розуміє, що спільних різдвяних свят із бабусею залишилося не так багато.

Очевидно, що ніхто з членів сім'ї не хоче надто зациклюватися на цьому, але занепокоєння з цього приводу зростає. Гаррі міг посваритися з більшою частиною своєї сім'ї, але його зв'язок з бабусею, як і раніше, сильний . І він готовий відкласти непримиренні розбіжності із родичами заради того, щоб бути поруч із нею. Якщо він цього не зробить, то, можливо, жалкуватиме про це до кінця свого життя, – діляться інсайдери

Єлизавета II і принц Гаррі
Єлизавета II і принц Гаррі / Фото: Getty Images

Для королеви Різдво – улюблене свято. Її Величність збирається прийняти гостей на традиційній різдвяній вечері у Сандрінгемі .

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Це улюблена пора року для королеви, адже вся сім'я збирається під одним дахом. Раніше це давало їй і принцу Філіпу можливість поміркувати про династії, яку вони створили разом, але після того, як він помер у квітні цього року, всі знають, що для неї все буде інакше. Гаррі сподівається, що його повернення хоч якось підніме настрій. Королева завжди говорила, що з усіх своїх дітей та онуків саме Гаррі успадкував зухвале почуття гумору Пилипа

Але як уточнюють джерела, Меган Маркл не в захваті від цієї ідеї. Не виключено, що принц Гаррі приїде до Лондона без дружини та дітей.

Раніше повідомлялося, що Меган Маркл та принц Гаррі зважилися на переїзд до США після несподіваного вчинку Єлизавети II на Різдво

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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