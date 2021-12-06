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Принц Гаррі відновив спілкування з принцом Чарльзом

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"
6 грудня, 16:13
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Королівські експерти запевняли, що про примирення принца Чарльза з молодшим сином найближчим часом не може йти мови
Принц Гаррі намагається налагодити стосунки з принцом Чарльзом
Принц Гаррі намагається налагодити стосунки з принцом Чарльзом / Фото: Getty Images

Принц Гаррі не спілкувався з батьком понад вісім місяців . Подейкували, що принц Чарльз лютує через одкровення сина під час інтерв'ю Опрі Вінфрі. Самі члени королівської сім'ї не реагували на чутки. Але як розповідають інсайдери, зараз батько та син намагаються налагодити стосунки. Про це пише US Weekly.

Чарльз і Гаррі почали спілкуватися. Але їм належить вирішити ще багато питань, – поділилося джерело з оточення королівської сім'ї.

Принц Чарльз і принц Гаррі
Принц Чарльз і принц Гаррі / Фото: Getty Images

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Але про примирення поки що рано говорити.

Наразі вони відкриті до діалогу але не думаю, що все так гладко. Навряд чи вони зідзвонюються раз на тиждень і говорить щиро, – зазначило джерело.

Нагадаємо, нещодавно королівський експерт Ендрю Мортон заявив, принц Гаррі посварився з принцом Чарльзом через старшого брата.

І Вільям, і Гаррі фінансувалися їхнім батьком, і часто амбіції Гаррі не відповідали бюджету принца Чарльза. Його брат як майбутній король завжди мав пріоритет. Звідси й пішли всі сварки та непорозуміння, – розповідав королівський експерт.

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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