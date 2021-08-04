Принц Гаррі замовив на 40-річчя Меган Маркл "голий" торт за 6 тис. гривень

Сьогодні, 4 серпня дружина принца Гаррі святкує свій день народження. Свято відбудеться в приватному особняку Меган і Гаррі в США

Принц Гаррі замовив торт на день народження Меган Маркл / Фото: Getty Images, instagram.com/posiesandsugar

Для святкування ювілею, на який прийде понад 60 людей, Меган Маркл найняла організатора вечірок Кім Кардаш'ян. Серед гостей будуть лише близькі та друзі подружжя, а одним з ласощів вечора стане торт, який замовив принц Гаррі.

Як повідомляє видання The Mirror, елітна пекарня Posies & Sugar, яка знаходиться в Санта-Барбарі, спеціалізується на, так званих, "голих" тортах – це коли шари можна побачити під глазур'ю. Зовні торт прикрашається справжніми квітами.

Відповідно до опису на сайті пекарні, трирівневий святковий торт, розрахований на 30 гостей, коштує 225 доларів (близько 6 тисяч гривень).

Особняк принца Гаррі і Меган Маркл / Фото: Скріншот з YouTube

Вечірка пройде в особняку подружжя в Монтесіто. Меган і принц Гаррі купили цей будинок ще минулого року за 14 мільйонів доларів. З того часу, за словами місцевих, життя в цьому районі перестало бути спокійним.

Як відомо, серед зіркових сусідів подружжя – телеведуча Опра Вінфрі. Ймовірно, вона теж буде запрошена.

Що відомо про другу дитину Меган Маркл – дивіться в ролику:

Дізнайтеся інші новини на тему: