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Принц Вільям був проти присутності принца Гаррі на відкритті пам'ятника матері

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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11 січня, 16:16
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У липні минулого року принца принци Гаррі та Вільям разом відкрили пам'ятник принцесі Діані. Інсайдери не раз говорили про можливе примирення братів під час приїзду герцога Сассекського до Лондона
/ Фото: Getty Images

Проте возз'єднання братів так і не сталося. Як повідомляли королівські експерти, принц Вільям не захотів миритися з молодшим братом. Тепер стало відомо, що герцог Кембриджський і зовсім не збирався запрошувати Гаррі на відкриття пам'ятника. А все через скандальне інтерв'ю герцогів Сассекських Опре Вінфрі. Про це пише Daily Mail.

Як розповів інсайдер, саме Кейт Міддлтон вмовила принца Вільяма покликати Гаррі до Лондона.

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На початку того року Вільям лютував. Кейт намагалася підтримувати його і виступала як миротворець у їхніх непростих стосунках

/ Фото: Getty Images

Інсайдер зазначає, що завдяки дружині принца Вільяма брати зберігають хоч якісь стосунки.

Якби не вона, невідомо, що було б. Вона завжди намагалася виступати послом миру між Гаррі та Вільямом.

Нагадаємо, 1 липня, у Лондоні відкрили статую принцесі Діані. Урочистий захід приурочили до ювілею Леді Ді, якій у цей день міг би виповнитись 60 років. Статую встановили у Затонулому саду біля Кенсингтонського палацу.

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Принци Вільям і Гаррі біля пам'ятника принцесі Діані
Принци Вільям і Гаррі біля пам'ятника принцесі Діані / Фото: Getty Images

Нещодавно з'являлася інформація, що навесні Меган Маркл та принц Гаррі можуть приїхати до Лондона на службу, приручену до першої річниці смерті принца Філіпа.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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