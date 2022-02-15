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Чому принц Вільям та Кейт Міддлтон передумали називати дочку на честь принцеси Діани

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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15 лютого, 12:11
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Шанувальники королівської сім'ї не відкидали, що принц Вільям може назвати дочку на честь мами. Сам герцог Кембриджський та Кейт Міддлтон ніяк це не коментували
Чому Кейт Міддлтон та принц Вільям не захотіли називати дочку на честь принцеси Діани
Чому Кейт Міддлтон та принц Вільям не захотіли називати дочку на честь принцеси Діани / Фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge

Коли Кейт Міддлтон та принц Вільям дізнались, що у них буде дівчинка, вони розглядали різні варіанти імен. У списку було й ім'я Діана. Проте герцоги Кембриджські відмовилися від цієї ідеї. Вони вирішили залишити ім'я леді Ді тільки як приставка. Повне ім'я дочки Вільяма та Кейт – Шарлотта Елізабет Діана Кембріджська, але всі її називають принцесою Шарлоттою.

Як зазначають королівські експерти, принц Вільям та Кейт Міддлтон передумали називати доньку Діаною, щоб захистити її від зайвої уваги. Про це пише Daily Express.

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Я думаю, що Вільям дуже мудро вчинив, не називаючи Шарлотту ім'ям матері. Тоді б усе, що вона робила чи говорила, постійно піддавалося б порівнянню. Згадка Діани у другому імені означає, що вона все ще з нами, – пояснив королівський експерт Річард Кей.

Принцеса Шарлотта
Принцеса Шарлотта / Фото: instagram.com/kensingtonroyal

До слова, принцеса Шарлотта у свої шість років уже очолює список найбагатших дітей світу. Статки дочки Кейт Міддлтон та принц Вільяма оцінили у п'ять мільярдів доларів. А ще принцесу Шарлотту часто порівнюють із королевою Єлизаветою II – шанувальники королівської родини вважають, що дочка принца Вільяма дуже схожа на свою прабабуся.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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