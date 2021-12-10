Принц Вільям та Кейт Міддлтон з дітьми випустили офіційну листівку до Різдва: тепле фото

Вас, звісно, може здивувати цей кадр. Адже, дивлячись на нього, мало у кого виникають асоціації з Різдвом та зимою. Але така традиція. Схожі фото використовуються як офіційні листівки вже давно – ніякого снігу, ялинок та подарунків. Зазвичай, ці кадри робляться під час прогулянок чи офіційних візитів до інших країн.
Очевидно, для листівок вибирають фото, на яких усі члени сім'ї відображені з усмішкою на обличчі – головне, що всі щасливі та усміхнені, а новорічний антураж, схоже, не такий уже й важливий!
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Раді поділитися новим фото сім'ї, яке використовується як різдвяна листівка цього року, – йдеться у підписі до фото, яке було опубліковано на офіційній Instagram -сторінці герцогів Кембриджських
У коментарях шанувальники монаршої родини оцінили кадр:
- Гарна сім'я!
- Як гарно!
- Чудова фотографія, діти так швидко виросли!
- Шарлотта – красуня!
- Веселого Різдва всім!
Навіщо герцогам Кембриджським потрібна офіційна листівка?
У Британії дуже багато охочих поспілкуватися з представниками королівської родини, хай навіть поштою! У період свят, особливо на Різдво та Великдень, люди надсилають тисячі листів до королівського палацу.
Думаєте, ці листи нікому не потрібні? Помиляєтесь! Кожне послання читають та перевіряють самі герцоги, а також їхні помічники. У відповідь Кейт та Вільям надсилають листівки зі своїми автографами та теплими побажаннями. На листівках якраз і зображено фото сім'ї.
Цікаво буде подивитися на різдвяну листівку від Меган Маркл та принца Гаррі, які перебралися до США і майже не спілкуються із сім'єю. До речі, не лише Меган Маркл скаржилася на цькування з боку королівської сім'ї.
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