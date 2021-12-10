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Принц Вільям та Кейт Міддлтон з дітьми випустили офіційну листівку до Різдва: тепле фото

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки" Сьогодні
10 грудня, 16:48
В закладинки
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Британська королівська сім'я активно готується до Різдва. Свято у Великій Британії відзначатимуть 25 грудня, але вже зараз герцоги Кембриджські вирішили порадувати всіх новою листівкою
Принц Вільям та Кейт Міддлтон представили різдвяну листівку
Принц Вільям та Кейт Міддлтон представили різдвяну листівку / Фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge

Вас, звісно, може здивувати цей кадр. Адже, дивлячись на нього, мало у кого виникають асоціації з Різдвом та зимою. Але така традиція. Схожі фото використовуються як офіційні листівки вже давно – ніякого снігу, ялинок та подарунків. Зазвичай, ці кадри робляться під час прогулянок чи офіційних візитів до інших країн.

Очевидно, для листівок вибирають фото, на яких усі члени сім'ї відображені з усмішкою на обличчі – головне, що всі щасливі та усміхнені, а новорічний антураж, схоже, не такий уже й важливий!

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Кейт Міддлтон та принц Вільям з дітьми показали різдвяну листівку
Кейт Міддлтон та принц Вільям з дітьми показали різдвяну листівку / Фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge

Раді поділитися новим фото сім'ї, яке використовується як різдвяна листівка цього року, – йдеться у підписі до фото, яке було опубліковано на офіційній Instagram -сторінці герцогів Кембриджських

У коментарях шанувальники монаршої родини оцінили кадр:

  • Гарна сім'я!
  • Як гарно!
  • Чудова фотографія, діти так швидко виросли!
  • Шарлотта – красуня!
  • Веселого Різдва всім!

Скріншот: Instagram

Навіщо герцогам Кембриджським потрібна офіційна листівка?

У Британії дуже багато охочих поспілкуватися з представниками королівської родини, хай навіть поштою! У період свят, особливо на Різдво та Великдень, люди надсилають тисячі листів до королівського палацу.

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Думаєте, ці листи нікому не потрібні? Помиляєтесь! Кожне послання читають та перевіряють самі герцоги, а також їхні помічники. У відповідь Кейт та Вільям надсилають листівки зі своїми автографами та теплими побажаннями. На листівках якраз і зображено фото сім'ї.

Цікаво буде подивитися на різдвяну листівку від Меган Маркл та принца Гаррі, які перебралися до США і майже не спілкуються із сім'єю. До речі, не лише Меган Маркл скаржилася на цькування з боку королівської сім'ї.

Раніше ми писали, що Єлизавета II почала оформляти передачу влади принцу Чарльзу.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки" Сьогодні

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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