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Принц Вільям проти, щоб Меган Маркл і принц Гаррі хрестили дочку в Лондоні

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"
27 вересня, 11:20
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Меган Маркл і принц Гаррі на початку червня стали батьками вдруге. За інформацією інсайдерів, герцоги Сассекські планували хрестити доньку в Лондоні
/ Фото: Getty Images

Раніше з'являлася інформація, що для Меган Марк і принца Гаррі важливо, щоб хрещення Лілібет-Діани відбулося в Лондоні в колі королівської сім'ї. Британські монархи ніяк не коментували новину. Але ось один з інсайдерів розповів, що принц Вільям проти цієї ідеї . Про це пише Express.

Згідно дуже хорошому джерела, саме принц Вільям сказав: "Це була не дуже гарна ідея", – поділився королівський кореспондент Ніл Шон.

Меган Маркл, принц Гаррі, принц Вільям і Кейт Міддлтон
Меган Маркл, принц Гаррі, принц Вільям і Кейт Міддлтон / Фото: Getty Images

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Раніше королівський експерт Рассел Майерс припустив, що Меган Маркл буде відчувати себе в присутності британських монархів не в своїй тарілці, якщо хрестини Лілібет пройдуть в Лондоні.

Де і коли відбудуться хрестини доньки Меган Маркл і принца Гаррі поки невідомо.

Нагадаємо, це вже не перший скандал пов'язаний з дочкою Меган Маркл і принца Гаррі. Пара збирається судитися з BBC через ім'я дочки.

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Раніше журналісти BBC випустили матеріал про те, що герцоги Сассекські ніколи не консультувалися з Єлизаветою II стосовно імені спадкоємиці і без дозволу назвали дівчинку прізвиськом Її Величності. Принц Гаррі стверджує, що радився з бабусею стосовно імені дочки.

Як королівська сім'я відреагувала на народження другої дитини Меган Маркл і принца Гаррі – дивіться в сюжеті:

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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