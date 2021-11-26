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Принц Вільям расист? Як через один вислів герцог Кембриджський потрапив у скандал

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"
26 листопада, 14:31
В закладинки
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Після одкровень Меган Маркл під час інтерв'ю Опрі Вінфрі шанувальники королівської родини стали ще уважніше стежити за висловлюваннями британських монархів
Принца Вільяма звинуватили у расизмі
Принца Вільяма звинуватили у расизмі / Фото: Getty Images

Існує кілька версій, хто міг би виявитися расистом у королівській родині, але поки Меган Маркл не поспішає їх підтверджувати. А ось принц Вільям хоч і спростував звинувачення дружини принца Гаррі, але випадково сам потрапив у скандал.

Онук королеви виступив із промовою під час церемонії вручення нагороди Tusk Conservation Awards у Лондоні. Він закликав захистити світ природи від впливу людей, але висловлювання герцога Кембриджського неправильно зрозуміли.

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Зростаючий тиск на дику природу та дикі простори Африки внаслідок людської популяції є величезною проблемою для захисників природи, як і в усьому світі. У сучасному світі необхідно захистити природу, тому ми зобов'язані діяти просто зараз, заради здоров'я, благополуччя та майбутнього людства, – сказав принц Вільям.

Принц Вільям
Принц Вільям / Фото: Getty Images

У Twitter цю промову інтерпретували, що через населення Африки страждає дика природа. Користувачі Мережі назвали це " нападом на чорношкіре населення континенту". Про це пише Daily Express.

Журналіст Омід Скобі, який є автором біографії принца Гаррі та Меган Маркл, нагадав, що принц Вільям не вперше потрапляє у такий скандал. У 2017 році онук королеви заявляв, що населення Африки, що швидко зростає, піддає дику природу величезному тиску.

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Сам принц Вільям ніяк не прокоментував скандал у Мережі.

Нагадаємо, цього літа шанувальники Меган Маркл накинулися на принца Вільяма після його заяви про расизм на Євро-2020.

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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