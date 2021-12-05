Принц Вільям розповів, що його діти люблять танцювати під пісні Шакіри

Герцог Кембриджський поділився ранковим ритуалом власної сім'ї. Виявляється, правнуки британської королеви щоранку влаштовують танці на кухні

Принц Вільям розповів про ранковий ритуал своєї сім'ї / Фото: Getty Images

Вранці між принцесою Шарлоттою і принцом Джорджем точаться суперечки через те, яка пісня звучатиме за сніданком. Про це принц Вільям розповів у спеціальному випуску серіалу Apple Fitness+ Time to Walk, який вийде 6 грудня.

Герцог Кембриджський зізнався, що його сім'я має ранковий ритуал – це танцювальна вечірка на кухні.

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Одна з пісень, яку зараз люблять діти, – це Shakira "Waka Waka". Там багато рухів стегнами, – ділиться Вільям.

Герцог Кембриджський зі спадкоємцями / Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Чоловік Кейт Вільям стверджує, що Шарлотта використовує можливість продемонструвати свої танцювальні навички. Відомо, що дівчинка бере приватні уроки балету.

Зокрема, Шарлотта бігає кухнею у своїх сукнях, балетних костюмах тощо. Вона божеволіє від Луї, який переслідує її всюди, намагаючись зробити те ж саме, – розповідає батько Вільям.

Принц Вільям співпрацює з Apple Fitness+, де гості діляться особистими історіями під час прогулянки – це може надихнути слухачів більше ходити пішки. Герцогу, до речі, близька така тема, адже працював над проєктами, орієнтованими на зміцнення психічного здоров'я.

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