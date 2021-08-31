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Принц Вільям засмутився, що принц Гаррі відмовився приїхати до Лондона – ЗМІ

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
31 серпня, 13:23
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Сьогодні виповнюється 24 роки з дня смерті принцеси Діани. Раніше в цей день принци Вільям і Гаррі завжди зустрічалися, щоб вшанувати пам'ять про маму
Принц Гаррі вирішив не приїжджати в Лондон в річницю смерті принцеси Діани
Принц Гаррі вирішив не приїжджати в Лондон в річницю смерті принцеси Діани / Фото: Getty Images

Видання Daily Express пише, що принц Гаррі відмовився їхати в Лондон і вважав за краще залишитися в США з Меган Маркл і дітьми. Поки невідомо, чи буде він брати участь хоча б дистанційно в заходах на честь мами.

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Принцеса Діана з синами Вільямом і Гаррі
Принцеса Діана з синами Вільямом і Гаррі / Фото: Getty Images

Зазначається, що принц Вільям засмутився через рішення брата не приїжджати в Лондон, адже раніше вони разом проводили всі заходи присвячені річниці смерті леді Ді. Королівський експерт Річард Фіцуільямс вважає, що, незважаючи на відстань , брати все одно поспілкуються сьогодні, але в приватному порядку.

Цей день принц Вільям проведе з Кейт Міддлтон і дітьми. Для герцога Кембриджського дуже важливо, щоб Джордж, Шарлотта і Луї виросли, знаючи про свою бабусю.

Сьогодні в Лондоні відкриють для публічного відвідування статую принцеси Діани. Що слід знати про пам'ятник – читайте в нашому матеріалі.

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Принци Вільям і Гаррі біля пам'ятника принцесі Діані
Принци Вільям і Гаррі біля пам'ятника принцесі Діані / Фото: Getty Images

Нагадаємо, принцеса Діана загинула 31 серпня 1997 року автокатастрофі, коли її переслідували папарацці в Парижі.

Нещодавно в ЗМІ з'явилася інформація, що принцам Гаррі та Вільяму вдалося налагодити стосунки після всіх скандалів.

На які знаки долі принцесі Діані було звернути увагу – дивіться в сюжеті:

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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