Королева не запросила принца Гаррі та Мегна Маркл на балкон на честь ювілею свого правління

Цього року королева Єлизавета, якій нещодавно виповнилося 96 років , відзначає платиновий ювілей свого правління На цей період заплановано цілу низку заходів, серед яких також є парад Trooping the Colour на честь дня народження королеви.
Традиційно цього дня члени королівської родини збираються на балконі Букенгемського палацу, щоби разом спостерігати за урочистістю. Однак цього року Єлизавета ІІ вирішила запрошувати не всіх.
Як повідомляє CNN, на балкон не запросили принца Гаррі та Меган Маркл, а також принца Ендрю . За словами представника палацу, разом із королевою спостерігатимуть за парадом лише ті члени сім'ї, які виконують свої королівські обов'язки.
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Нагадаємо, що принц Гаррі та Меган Маркл добровільно відмовилися від своїх повноважень ще у 2020 році, а ось улюбленого сина Єлизавети, принца Ендрю залишили без титулу після гучного секс-скандалу.
Однак це не означає, що герцоги не зможуть бути присутніми під час урочистостей. Тим більше, як повідомлялося раніше, королева все ж чекатиме візиту Гаррі та Меган до палацу.
Раніше стало відомо, що через проблеми зі здоров'ям королева практично не з'являтиметься на публіці.
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