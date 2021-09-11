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Принца Гаррі і Меган Маркл освистали на церемонії нагородження телевізійної премії

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
11 вересня, 06:30
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Це сталося під час The National Television Awards, коли глядачам показали уривок з інтерв'ю герцогів Сассекський Опрі Вінфрі
Герцогів Сассекських освистали на церемонії Національної телевізійної премії
Герцогів Сассекських освистали на церемонії Національної телевізійної премії / Фото: Getty Images, Скріншот из Daily Mail

Після того, як журналіст і ведущий Тревор Макдональд представив номінантів із найзнаковіших телевізійних моментів року, на екрані показали кадри зі скандального інтерв'ю Меган і Гаррі, яке вони дали ведучій Опрі Вінфрі.

І хоча в офіційній трансляції цього не було чути, та в залі публіка голосно обурювалася і освистувала герцога і герцогиню Сассекських, пише The Daily Mail.

Меган і Гаррі були показані на екрані в ролику телевізійних моментів за останні дванадцять місяців. Відразу ж по всій арені пролунав свист. Начебто вони були злочинцями, – цитує своє джерело видання.

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Захід The National Television Awards на лондонській арені O2 – це одне з головних подій британського шоу-бізнесу, в якому беруть участь найбільші зірки Великої Британії. ЗМІ зазначають, що репутація Меган Маркл і принца Гаррі зіпсувалася навіть серед зіркової еліти Лондона.

Скандальне інтерв'ю

7 березня в ефірі американського телеканалу CBS вийшло велике інтерв'ю Меган Маркл і принца Гаррі, яке шокував багатьох. Ведучій Опрі Вінфрі пара відверто розповіла про життя в королівській родині, переїзді, дітей тощо.

Інтерв'ю Меган Маркл і принца Гаррі Опрі Вінфрі
Інтерв'ю Меган Маркл і принца Гаррі Опрі Вінфрі / Фото: Скриншот из видео

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Цікаво, що інтерв'ю герцогів Сассекських з Опрою Вінфрі потрапило в номінацію "Видатний документальний або спеціальний випуск" премії "Еммі-2021".

Чи є шанс на примирення королівської сім'ї і Меган Маркл – дивіться в сюжеті:

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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