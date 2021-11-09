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Принца Гаррі закликали розірвати багатомільйонний контракт із Netflix. Все через серіал Корона

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"
9 листопада, 11:40
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П'ятий сезон серіалу "Корона" буде присвячений останнім рокам життя принцеси Діани перед загибеллю в автокатастрофі в Парижі 1997 року
Принц Гаррі
Принц Гаррі / Фото: AFP

Нещодавно стало відомо, що Netflix збирається екранізувати в окремому епізоді одкровення принцеси Діани з журналістом ВВС. Багато королівських експертів і знайомих принцес Діани розкритикували цю ідею.

Королівська біограф Анджела Левін засудила принца Гаррі, що він мовчить і закликала герцога Сассекського розірвати багатомільйонний контракт зі стрімінговою платформою.

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Гаррі ніяк не вплинув на Netflix . Він повинен розірвати угоду та стати на захист своєї матері . Що важливіше? Гроші чи захист своєї мами? Дивно, що він не може про це сказати, – сказала королівська біограф у бесіді з The Sun.

Принц Гаррі
Принц Гаррі / Фото: Getty Images

До слова, друзі принцеси Діани не в захваті від того, як творці серіалу планують показати леді Ді у п'ятому сезоні "Корони". На думку близької подруги Діани Джемайми Хан, новий сезон може зіпсувати репутацію мами принців Гаррі та Вільяма.

Джемайма Хан як запрошений експерт працювала над епізодами серіалу, які стосувалися останніх років життя принцеси Діани – стосунки леді Ді з Хаснатом Ханом і Доді Файєдом, а також її скадальне інтерв'ю з журналістом BBC. Але нещодавно подруга леді Ді відмовилася співпрацювати із Netflix.

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Для мене було дійсно важливо, щоб останні роки життя моєї подруги були зображені точно і з співчуттям, що не завжди відбувалося в минулому. Після довгих роздумів, ніколи раніше не розповідаючи про це публічно, я вирішила зробити свій внесок, – поділилася подруга леді Ді.

Принцеса Діана та Джемайма Хан
Принцеса Діана та Джемайма Хан / Фото: Getty Images

Джемайма виступала в ролі консультанта з вересня 2020 року по лютий 2021-го.

Коли наша угода про співавторство не була виконана, і коли я зрозуміла, що певні сюжетні лінії необов'язково будуть розказані з такою повагою чи співчуттям, як я сподівалася, я попросила, щоб усі мої нотатки були видалені із серії, – сказала Джемайма Хан.

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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