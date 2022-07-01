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Принцесі Діані – 61: останній день життя королеви сердець та прощальний дзвінок синам

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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1 липня, 14:40
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Якби не автокатастрофа у 1997 році, сьогодні Леді Ді святкувала день народження з родиною. Принцеса Уельська досі залишається улюбленицею мільйонів. Про теорії змови її загибелі та деталі того дня – далі в матеріалі
Принцесі Діані - 61
Принцесі Діані - 61 / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 1 липня, принцеса Діана могла б святкувати свій 61-й день народження, якби не жахлива трагедія, яка спіткала її у 1997 році. Навколо загибелі леді Ді точяться різні дискусії. За офіційною інформацією, мати принців Вільяма та Гаррі загинула в автокатастрофі. Проте існує низки версій, чому це сталось.

Принцеса Діана прожила коротке, але насичене життя. Вона запам'яталася цьому світу як королева сердець, ікона стилю та просто мила леді Ді. Всі, кому вдавалося поспілкуватися з дружиною принца Чарльза, наголошували – вона була чарівною, доброю та чуйною. Та все ж принцеса Уельська була нещасною і все через Чарльза та його зради й холоднокровність.

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У день народження принцеси Діани сайт "Сьогодні" розповідає про останній день життя леді Ді та версії загибелі.

Прощальний дзвінок синам

Лише за декілька годин до загибелі принцеса Уельська спілкувалась телефоном з Вільямом та Гаррі. Тоді Діана з коханим, сином єгипетського мільярдера, Доді аль-Файєдом перебувала у Парижі, а її сини – в шотландському Балморалі. До речі, самі герцоги Кембриджський та Сассекський розкрили подробиці їхньої, як виявилось, прощальної розмови з мамою.

Принцеса Діана з Вільямом та Гаррі
Принцеса Діана з Вільямом та Гаррі

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Все, що я пам'ятаю, – жаль на все останнє життя, про те, наскільки короткою була та телефонна розмова. Якби я знав, що це був останній раз, коли я спілкувався з мамою, то я сказав би, все що повинен був, – пригадував Гаррі.

Вільям ж розповідав, що коли мама телефонувала, вони з братом "бігали, займались своїми справами, грались з кузенами та дуже добре проводили час". За словами принца, він квапився закінчити ту розмову, щоб повернутись до ігор.

Побачимось потім, я можу піти?, – такі були останні слова, які сказав Кембриджський Діані.

Останні слова

Машина, в якій їхала принцеса Діана, розбилась у парижському тунелі вночі 31 серпня 1997 року. У салоні були леді Ді з коханим та водій з охоронцем. Ще деякий час після рокової ДТП принцеса була жива. Вона померла вранці у лікарні.

Охоронець Тревор Рис-Джонс (зліва), водій Анрі Поль, коханий Леді Ді (позаду справа) та сама принцеса (позаду зліва), 31 серпня 1997 рік
Охоронець Тревор Рис-Джонс (зліва), водій Анрі Поль, коханий Леді Ді (позаду справа) та сама принцеса (позаду зліва), 31 серпня 1997 рік

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Подейкують, що Діана сказала свої останні слова одразу після того, як її витягнули з авто. А останнім, з ким вона розмовляла, став пожежник Ксав'є Гурмелон, що приїхав на допомогу. Чоловік пригадав останню фразу принцеси Уельської в інтерв'ю виданню The Independet.

Боже мій, що сталось?, – запитала королева сердець, коли її дістали з-під улмаків авто. Це й були останні слова.

Принцеса Уельська та пожежник
Принцеса Уельська та пожежник

Єдиний пасажир "Мерседеса", якому вдалося вижити, охоронець Тревор Ріс-Джонс. Однак через черепно-мозкову травму він нічого не пам'ятає. До речі, через декілька років експерти озвучили те, що принцеса Діана була вагітною.

Авто, у якому загинула леді Ді
Авто, у якому загинула леді Ді

Хто винен у смерті принцеси Діани

Причини аварії точного не з'ясовані. Існує низка версій: алкогольне сп'яніння водія, необхідність їхати на швидкості від переслідувань папараці, а також різноманітні теорії змови. Розслідували трагічний момент французькі та британські слідчі у 1999 та 2008 роках. Однак до істини вони так і не дійшли.

Проте через понад 20 років накопилось чимало данних, які підтверджуюють, що сценарій аварії був спланований! І ця трагедія лежить на совісті вищих британських кругів, у тому числі і королівської сім'ї. Адже, леді Ді багато всього знала і тому могла у будь-який момент поділитись з публікою королівськими таємницями.

Є версія, що британська розвідка найняла водія, якому поручили підлаштувати ДТП і вбити таким чином принцесу та її обранця. Так як водієві самому не вдалось врятуватись, то слідчі вигадали міф про те, що він був п'яним за кермом.

Гроб з тілом принцеси Діани доставляють у Лондон
Гроб з тілом принцеси Діани доставляють у Лондон

Також подейкують, що королівська сімя вбили Діану через те, що вона була...вагітна від мусульманина. Буцімто роман леді Ді з Доді аль-Файєдом розгнівав королівсьих родичів. Адже, "мама майбутнього короля не може пов'язати своє життя з представником ісламської віри".

Леді Ді і Доді аль-Файєд
Леді Ді і Доді аль-Файєд

Окрім того, можна почути про те, що Діана інсценувала свою смерть. Зараз вона щасливо живе подалі від папараці, королівського двору та фанатів.

На жаль, поки не має реальної причини загибелі принцеси Діани. Сподіваємось, її таки знайдуть. Або, можливо і справді це був нещасний випадок. Залишається лише здогадуватись.

Смерть принцеси Уельскої стала національною трагедією, а її натянуті стосунки з королівською родиною – одним з найважливіших сюжетів британської історії. Леді Ді звжди пам'ятатимуть та згадуватимуть добрим словом.

До речі, до дня 61-річчя принцеси Діани ми писали, як мама Вільяма та Гаррі стала інфлюнсеркою покоління Z.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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