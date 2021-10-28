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Проти Меган Маркл та принца Гаррі організували масштабне цькування у Twitter

Марина Григоренко Марина Григоренко редактор
28 жовтня, 07:00
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Згідно з аналітичним звітом, Меган Маркл і принц Гаррі стали жертвами організації, що розпалює ненависть у Twitter і активно використовує "расистські висловлювання"
Принц Гаррі і Меган Маркл
Принц Гаррі і Меган Маркл / Фото: Getty Images

У соціальній мережі Twitter було створено так звану "Мережу ненависті" – це облікові записи, які регулярно оприлюднюють публікації, які всіляко принижують колишніх представників королівського сімейства. Про це повідомляє People. Зміст цих акаунтів спрямований на погіршення репутації Меган Маркл та принца Гаррі, мемуари якого можуть негативно вплинув на його батька.

Меган Маркл і принц Гарри
Меган Маркл і принц Гарри / Фото: скриншот

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Про це стало відомо із нового звіту від служби аналітики Twitter Bot Sentinel. У ньому аналізується понад сто тисяч твітів, пов'язаних із герцогом та герцогинею Сассекськими. Таким чином було виявлено, що близько 70% ненависних коментарів на адресу пари публікуються з 83 акаунтів.

До того ж, служба з'ясувала, що Twitter раніше заблокував багато таких облікових записів, але їхні творці почали застосовувати спеціальну тактику, щоб уникнути блокування.

Bot Sentinel також виявили, що алгоритм Twitter пропонує користувачам передплатити деякі з цих облікових записів після перегляду всього двох з них.

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Ми вживатимемо заходів стосовно сторінок, які порушують правила Twitter, – заявив представник соціальної мережі.

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