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Вакансія мрії: Єлизавета II шукає людину для роботи в Букінгемському палаці

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
6 жовтня, 06:30
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Її Величність наймає людей на безліч посад в Букінгемському палаці та інших резиденціях. Зокрема їй потрібен "амбітний" кондитер. Звучить серйозно!
Єлизавета II шукає найамбітнішого кондитера
Єлизавета II шукає найамбітнішого кондитера / Фото: Getty Images

Королева Єлизавета II, у якій є секретний тунель під палацом, що веде до одного з кращих барів Лондона, має намір поповнити свій штат кейтерингу. Вакансія шефа, наприклад, вимагає від претендента професіоналізму і високої самовіддачі.

Ось що написано в описі вакансії:

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Приєднуючись до досвідченої команди професіоналів, ви будете працювати з усіх сил, щоб доставляти їжу відповідно до найвищих стандартів.

Очікується, що шеф готуватиме різноманітне меню для широкого кола заходів – крім державних візитів, королівські повари також готують весільні обіди для членів сім'ї монарха, пише People.

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Як перевіряють королівську їжу?

Бути кухарем Її Величності – дуже відповідально. На великих державних заходах кухонним робітником часто дають кодові імена, щоб захистити їх, вони також зобов'язані пропускати свої інгредієнти, ножі та інше кухонне приладдя через рентгенівський апарат. Все як у кіно.

З метою безпеки кухарів супроводжують кінні поліцейські до кухонь королеви, адже їм часто доводиться готувати для міністрів або президентів.

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Дивіться відеосюжет про цікаві факти з біографії Єлизавети II:

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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