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Роботи Кейт Міддлтон виставили в лондонському музеї

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
7 серпня, 06:30
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На престижну виставку потрапили знімки авторства герцогині Кембриджської, на яких зображені люди, що пережили Голокост
Фото Кейт Міддлтон представлені в лондонському музеї
Фото Кейт Міддлтон представлені в лондонському музеї / Фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge

Для тих, хто хоч трохи стежить за життям королівської родини, не секрет, що герцогиня Кембриджська захоплюється фотографією. На кадрах Кейт можна побачити не тільки її чоловіка і дітей, але й маловідомих людей.

У музеї Лондона відкрили експозицію, на яку потрапили фото, зроблені дружиною принца Вільяма. На них – люди, які зіткнулися з Голокостом.

Для мене велика честь стати частиною нової виставки в лондонському Імперському військовому музеї, на якій зібрано понад 50 портретів тих, хто пережив Голокост, – написала Кейт в пості, опублікованому в Instagram.

Щоб подивитися всі фото, свайпайте ліворуч:

На портретах Кейт – Стівен Френк і Івонн Бернстайн, які оселилися у Великій Британії після Другої світової війни, перший був у кількох концтаборах, а друга – ховалася від переслідування у Франції всю війну.

Всього на виставці зібрано понад 50 сучасних портретів людей, які пережили Голокост та їхніх родин. Вона триватиме з 6 серпня до 7 січня 2022 року.

Ці фотографії, представлені вперше, відображають особливі зв'язки між тими, хто пережив Голокост і молодими поколіннями їхніх сімей, і нагадують нам про нашу колективну відповідальність за те, щоб їхні історії тривали, – додала Кейт Міддлтон.

Дивіться відео про те, хто і чому хотів отруїти принца Джорджа:

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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