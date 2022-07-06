Заради дружини принца Чарльза Кейт Міддлтон взяла до рук фотоапарат: що вийшло? (Фото)

Герцогиня Кембриджська згадала своє улюблене хобі напередодні 75-го ювілею майбутньої королеви-консорту

Кейт Міддлтон стала фотографом герцогині Корнуольської / Фото: Getty Images

Менше, ніж за два тижні, дружині принца Чарльза Камілі виповнюється 75 років. Герцогиня Корнуольська вже розповіла про хвилюючу пропозицію онуків на честь ювілею.

На честь круглої дати, що наближається, видання Country Life Magazine вирішило зробити обкладинку свого журналу з портретом майбутньої королеви-консорту. Фотографіями вже поділилися в офіційному Instagram Камілли та принца Чарльза.

Реклама

Портрет герцогині Корнуольської на честь 75-річчя / Фото: instagram.com/clarencehouse

Герцогині запропонували не лише прикрасити своїм фото першу шпальту, а й стати редактором випуску. До того ж випуск журналу теж буде ювілейним – 125-м.

Дружина принца Чарльза на обкладинці Country Life Magazine / Фото: instagram.com/clarencehouse

Реклама

Фотографом дружина принца Чарльза запросила свою невістку Кейт Міддлтон. Саме вона зробила ці ніжні фото герцогині у квітах. Зйомка пройшла в саду Камілли у Вілтширі, Ray Mill House.

Кейт Миддлтон сделала юбилейный портрет Камиллы / Фото: instagram.com/clarencehouse

Це вже не вперше, коли офіційні портрети для членів королівської родини робить Кейт Міддлтон. У юності герцогиня Кембриджська професійно займалася фотографією. У свій час дружина принца Вільяма хотіла присвятити себе роботі фотографа.

Реклама

Раніше стало відомо, що на честь дня народження королева Єлизавета влаштує гучну вечірку для принца Вільяма та Кейт Міддлтон.