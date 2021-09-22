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Дитина принцеси Беатріс потіснить її сестру Євгенію в черзі на престол

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
22 вересня, 06:30
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Принцеса Беатріс та її чоловік Едоардо мапелло Моцці стали батьками 18 вересня. У пари народилася дочка, яка тепер буде претендувати на трон, як і інші члени королівської сім'ї
Єлизавета II і принцеса Беатріс з чоловіком
Єлизавета II і принцеса Беатріс з чоловіком / Фото: Getty Images

У списку претендентів на трон принцеса Беатріс займає 10-е місце. Відразу за нею була її сестра принцеса Євгенія. Але після того, як у Беатріс народилася дівчинка, вона автоматично зайняла місце своєї тітки.

Тепер Євгенія буде 12-ю в черзі, а її син Август Філіп Гоук Бруксбенк опуститься на ще одну сходинку нижче і стане 13-м.

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Першим претендентом на корону зараз є старший син королеви Єлизавети II – принц Чарльз, за ним – його старший син – принц Вільям. Список продовжують діти Вільяма – його старший син принц Джордж, принцеса Шарлотта і принц Луї.

Герцог Кембриджський зі спадкоємцями
Герцог Кембриджський зі спадкоємцями / Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Шостий в черзі на престол – принц Гаррі, потім – принц Арчі і його сестра Лілібет-Діана, яка посунула на одне місце принца Ендрю. Після нього в списку йдуть принцеса Беатріс та її новонароджена дочка.

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Принцеса Беатріс і мільярдер Едоардо Мапелло Моцці одружилися в липні 2020 року. Вони провели таємну церемонію у Віндзорському замку.

Принцеса Беатрис з чоловіком
Принцеса Беатрис з чоловіком / Фото: instagram.com/theroyalfamily

Для внучки королеви це перша дитина, а у Едоардо мапелло Моцці є п'ятирічний син Крістофер.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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