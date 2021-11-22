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Рідкісний випадок: у королівській родині пройшли подвійні хрестини

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"
22 листопада, 08:51
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Цього року принцеса Євгенія та Зара Тіндолл стали мамами. Онуки Єлизавети II вирішили провести хрестини своїх синів одного дня
Принцеса Євгенія та Зара Тіндалл хрестили синів в один день
Принцеса Євгенія та Зара Тіндалл хрестили синів в один день / Фото: Getty Images

Подвійні хрестини у королівській родині не часто бувають. Єлизавета II, не дивлячись на чутки про проблеми зі здоров'ям, не могла пропустити такий захід . Про це пише Daily Mail.

Хрестини правнуків Її величності проходили у Великому Віндзорському парку. Церемонія була закритою. Були присутні тільки близькі друзі та члени сім'ї.

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Нагадаємо, принцеса Євгенія та її чоловік Джек Бруксбенк у лютому 2021 року стали батьками вперше. У пари народився хлопчик, якого назвали Августом.

Принцеса Євгенія і Джек Бруксбенк з сином
Принцеса Євгенія і Джек Бруксбенк з сином / Фото: instagram.com/princesseugenie

У березні цього року Зара Тіндолл і Майк Тіндалл народився хлопчик. Його назвали Лукас Філіп. Також у пари є дві доньки семирічна Мія Грейс та трирічна Ліна Еліз.

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Зара Тиндалл з чоловіком
Зара Тиндалл з чоловіком / Фото: Getty Images

До речі, цього року у королівській родині справжній бебі-бум . У червні вдруге батьками стали Меган Маркл та принц Гаррі. У вересні вперше сталао мамою принцеса Беатріс.

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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