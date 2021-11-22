Рідкісний випадок: у королівській родині пройшли подвійні хрестини

Цього року принцеса Євгенія та Зара Тіндолл стали мамами. Онуки Єлизавети II вирішили провести хрестини своїх синів одного дня

Принцеса Євгенія та Зара Тіндалл хрестили синів в один день / Фото: Getty Images

Подвійні хрестини у королівській родині не часто бувають. Єлизавета II, не дивлячись на чутки про проблеми зі здоров'ям, не могла пропустити такий захід . Про це пише Daily Mail.

Хрестини правнуків Її величності проходили у Великому Віндзорському парку. Церемонія була закритою. Були присутні тільки близькі друзі та члени сім'ї.

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Нагадаємо, принцеса Євгенія та її чоловік Джек Бруксбенк у лютому 2021 року стали батьками вперше. У пари народився хлопчик, якого назвали Августом.

Принцеса Євгенія і Джек Бруксбенк з сином / Фото: instagram.com/princesseugenie

У березні цього року Зара Тіндолл і Майк Тіндалл народився хлопчик. Його назвали Лукас Філіп. Також у пари є дві доньки семирічна Мія Грейс та трирічна Ліна Еліз.

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Зара Тиндалл з чоловіком / Фото: Getty Images

До речі, цього року у королівській родині справжній бебі-бум . У червні вдруге батьками стали Меган Маркл та принц Гаррі. У вересні вперше сталао мамою принцеса Беатріс.

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