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Принцеса Діана і принц Чарльз не могли домовитися, як назвати сина – королівський історик

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
2 жовтня, 06:30
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Принц Чарльз хотів назвати старшого сина на честь короля Артура, та Леді Ді вмовила його обрати інше ім'я. В результаті у Вільяма чотири імені
Принцеса Діана та принц Чарльз хотіли назвати Вільяма іншим ім'ям
Принцеса Діана та принц Чарльз хотіли назвати Вільяма іншим ім'ям / Фото: Колаж: Сьогодні

Коли принц Вільям зійде на трон, він буде відомий як король Вільям IV. Та ім'я онука британської королеви могло бути зовсім іншим, якби його батько принц Чарльз домігся свого.

Як пише королівський історик Роберт Лейсі, принцеса Діана і принц Чарльз не відразу обрали для свого первістка ім'я, яке б влаштовувало обох.

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Чарльз був налаштований на ім'я Артур, та Діана запропонувала "сильніше" ім'я – Вільям, на честь Вільгельма Завойовника – короля Англії і переможця знаменитої битви при Гастінгсі в 1066 році.

Принцеса Діана та принц Чарльз
Принцеса Діана та принц Чарльз / Фото: Getty Images

Проте, бажане Чарльзом ім'я Артур не було повністю відкинуто і стало другим ім'ям принца Вільяма. Його третє ім'я – на честь дідуся, а четверте – Луї – герцог Кембріджський вже передав свєму другому синові, який народився в 2018 році. До речі, друге ім'я хлопчика теж Артур.

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Принц Вільям
Принц Вільям / Фото: Getty Images

Раніше повідомлялося, що принц Чарльз, який зараз перший в черзі на престол, може відмовитися від трону на користь свого старшого сина. Як зазначає Роберт Лейсі, зараз рейтинг популярності у Великій Британії принца Вільяма становить 80%, поступаючись тільки королеві – у неї 85%.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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