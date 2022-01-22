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Секс-скандал руйнує життя улюбленого сина Єлизавети II – принца Ендрю

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
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22 січня, 13:58
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Його акаунти у соцмережах видаляють, а королева позбавляє звань. Якщо Ендрю програє суд – він не зможе виїхати за межі королівства
Із соцмереж видаляють акаунти принца Ендрю через звинувачення у сексуальному насильстві
Із соцмереж видаляють акаунти принца Ендрю через звинувачення у сексуальному насильстві / Фото: Getty Images

Гучний секс-скандал із принцом Йоркським поставив під удар не тільки його репутацію, а й репутацію всієї королівської сім'ї.

Ендрю вже втратив свої титули, а тепер у соцмережах блокують його акаунти. Наприклад, офіційна сторінка принца у Twitter – @thedukeofyork не активна.

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Twitter-акаунт принца Ендрю видалено / Скріншот: Twitter

Те саме сталося і з акаунтами герцога Йоркського Facebook та Instagram. Ми можемо спостерігати, як суспільство "скасовує" сина британської королеви.

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Що сталося?

Наприкінці літа 2021 року американка Вірджинія Джуффре подала до суду на сина королеви Єлизавети II. Жінка звинуватила принца Ендрю в сексуальному насильстві, яке він вчинив над нею 20 років тому, коли їй було лише 17.

Герцог Йоркський не визнав своєї провини, його адвокати заявили, що позов Джуффре не обгрунтований. Сама жінка стверджує, що син королеви тричі змушував її займатися сексом.

Крім того, Ендрю вирішив виступити з обвинуваченням у відповідь на адресу американки. Вірджинію Джуффре підозрюють у причетності до продажу людей із метою сексуальної експлуатації.

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Вірджинія Джуффре з принцом Ендрю
Вірджинія Джуффре з принцом Ендрю / Фото: BBC

Що кажуть у палаці?

Принц Вільям одним із перших відреагував на звинувачення його дядька, повідомляють інсайдери. Розлючений був і принц Чарльз. Щодо Її Величності, то вона запросила сина на особисту аудієнцію, яка тривала півтори години.

Королева Єлизавета II позбавила сина королівських звань
Королева Єлизавета II позбавила сина королівських звань / Фото: Getty Images

Під час зустрічі Єлизавета II повідомила принцу Ендрю, що тепер він буде офіційно позбавлений звання "Його королівської високості".

Принц залишиться без грошей

Через гучний скандал принц Ендрю залишився не лише без титулів і звань, а й без фінансової допомоги з боку британського уряду.

Таким чином, герцог Йорський не зможе покладатися на допомогу монаршої сім'ї і розраховуватиме лише на свої сили.

Принц Ендрю
Принц Ендрю / Фото: Getty Images

Не зможе покинути Велику Британію

За прогнозами експертів, судовий розгляд, де Ендрю постане не як член королівської сім'ї, а як приватна особа, може затягнутися на півроку.

У випадку, якщо Ендрю програє суд, Єлизавета II і вся сім'я точно не буде його жаліти і відправить у "внутрішнє заслання" – він не зможе залишати Велику Британію через загрозу екстрадиції до США, йому також доведеться скоротити особисті витрати та переїхати у скромніше житло.

Раніше повідомлялося, що королівська родина заборонила принцу Ендрю, якого звинувачують у зґвалтуванні, з'являтися на публіці.

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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