Шестиметрова ялина та вбрання молодої королеви: Віндзорський замок прикрасили до Різдва (фото)

У центрі святкової експозиції – шестиметрова ялина, прикрашені мерехтливими вогнями та сотнями різдвяних виробів. Традиційно її доставили з Великого Віндзорського парку та розмістили у Георгіївській залі. Понад 16 годин працівники розвішували на ялинці оксамитові гірлянди.
95-річна королева Єлизавета, яка вперше з'явилася на публіці після новини про проблеми зі спиною, не єдина, хто насолодиться святковим оздобленням.
Всі бажаючі можуть на власні очі побачити прикрашений замок. Під керівництвом досвідченого гіда їм пропонують відвідати вечірні історичні екскурсії, під час яких вони дізнаються подробиці тисячолітнього "життя" замку.
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На спеціальному показі буде оприлюднено костюми, в яких королева Єлизавета разом зі своєю сестрою принцесою Маргарет, ще будучи підлітками, виступали у палаці на щорічних спектаклях-пантомімах.
Таким чином, у той час, вони збирали гроші в Королівський фонд, який постачав шерсть для виготовлення ковдр солдатам.
На особливих pantomime відтворення shows costumes worn by The Queen (then Princess Elizabeth) і її стереотип, Princess Margaret як teenagers, що працюють в annual pantomimes на Windsor Castle між 1941-44. pic.twitter.com/ug0e6zPyB7- Royal Collection Trust (@RCT) November 25, 2021
Також організатори покажуть стародавню королівську кухню, яка зазвичай закрита для публіки. Вона використовується вже понад 750 років для підготовки до державних заходів, які проводить її Величність.
Відвідувачі Віндзорського замку можуть насолодитись святковою атмосферою до третього січня.
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