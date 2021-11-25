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Шестиметрова ялина та вбрання молодої королеви: Віндзорський замок прикрасили до Різдва (фото)

Марина Григоренко Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"
25 листопада, 19:47
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Королівську резиденцію вже прикрасили до зимових свят. Тепер кожен охочий може насолодитися декораціями та відвідати історичні екскурсії
Королівська родина готується до Різдва
Королівська родина готується до Різдва

У центрі святкової експозиції – шестиметрова ялина, прикрашені мерехтливими вогнями та сотнями різдвяних виробів. Традиційно її доставили з Великого Віндзорського парку та розмістили у Георгіївській залі. Понад 16 годин працівники розвішували на ялинці оксамитові гірлянди.

Фото: Royal Collection Trust

95-річна королева Єлизавета, яка вперше з'явилася на публіці після новини про проблеми зі спиною, не єдина, хто насолодиться святковим оздобленням.

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Всі бажаючі можуть на власні очі побачити прикрашений замок. Під керівництвом досвідченого гіда їм пропонують відвідати вечірні історичні екскурсії, під час яких вони дізнаються подробиці тисячолітнього "життя" замку.

На спеціальному показі буде оприлюднено костюми, в яких королева Єлизавета разом зі своєю сестрою принцесою Маргарет, ще будучи підлітками, виступали у палаці на щорічних спектаклях-пантомімах.

Таким чином, у той час, вони збирали гроші в Королівський фонд, який постачав шерсть для виготовлення ковдр солдатам.

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Також організатори покажуть стародавню королівську кухню, яка зазвичай закрита для публіки. Вона використовується вже понад 750 років для підготовки до державних заходів, які проводить її Величність.

Відвідувачі Віндзорського замку можуть насолодитись святковою атмосферою до третього січня.

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Марина Григоренко
Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"

Професія журналіста була цікава ще зі школи, тому закінчила Національний авіаційний університет з цієї ж спеціальності. Продовжую навчання журналістиці на магістратурі у КНУ ім. Т.Г. Шевченка. Під час навчання встигла попрацювати як стажист на Новому каналі та на «UA:Перший».

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