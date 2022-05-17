Синьо-жовтий настрій: Єлизавета II з'явилася в метро в наряді найтрендовіших відтінків весни

Її Величність завітала до метро Лондона, де завершилося будівництво лінії метро Elizabeth line (лінія Єлизавети), названої на її честь

Єлизавета ІІ з'явилася у вбранні кольорів українського прапора / Фото: Getty Images

24 травня у Лондоні відкриють лінію метро, названу на честь королеви Великої Британії. Разом зі своїм сином, принцем Едвардом, Її Величність відвідала захід на честь завершення будівництва лінії.

Британська королівська родина неодноразово висловлювала підтримку народу України, що постраждав через війну, розв'язану Росією. Прапори України тепер можна зустріти у багатьох великих містах не лише Європи, а й світу. Кольори українського прапора – синій та жовтий, попри весь жах ситуації, стали трендовими.

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Здається, стилісти Її Величності вирішили бути у тренді та підібрали королеві вбрання кольорів прапора України.

Єлизавета II відвідала метро Лондона / Фото: Getty Images

Королева одягла жовтий костюм і капелюшок, прикрашений квітами яскраво-синього відтінку.

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Стилісти Єлизавета II стежать за модними тенденціями / Фото: Getty Images

Поява Її Величності в метро – рідкісний випадок. До речі, цього разу королева знову була з тростиною в руках. Раніше з'явилася інформація, що у Єлизавети II погіршилося здоров'я, після чого вона стала з'являтися на публіці з паличкою.

Єлизавета II побувала на лінії метро У Лондоні, названій на її честь / Фото: Getty Images

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Раніше в Мережі з'явилося фото, на якому Єлизавета II загадково усміхається – дізнайтесь секрет цього знімку.