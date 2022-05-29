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Скандал в королівській сім'ї! На дітей Кейт Міддлтон та принца Вільяма написали скаргу в школі

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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29 травня, 20:02
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Батьки учнів елітної школи у Південному Лондоні, яку відвідують принц Джордж та принцеса Шарлотта, обурюються тим, як діти герцогів Кембриджських приходять на заняття
У принцеси Шарлоти та принца Джорджа неприємності
У принцеси Шарлоти та принца Джорджа неприємності / Фото: Колаж: Сьогодні

Як тільки Кейт Міддлтон та принц Гаррі не намагаються догодити суспільству – вони навіть планували влаштувати цілу революцію у Букінгемському палаці – але все одно королівську сім'ю критикують.

Ба більше, під гарячу руку попадають не лише Кейт та Вільям, а й їхні діти – восьмирічний Джордж та семирічна Шарлота. Так, батьки їхніх однокласників обурються, що на відміну від решти школярів, королівські діти приїжджають до навчального закладу не з мамою чи татом, а у супроводі охоронців, повідомляє Daily Mail.

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Втім, мешканці Південного Лондона зовсім не заздрять цьому. Виявляється, їх дратує те, що коли охоронці висаджують наслідників британського престолу, то повністю блокують тротуари так, що іншим важко пройти. Також люди не можуть заряджати свої електрокари чи вільно паркуватись.

Королівська сім'я
Королівська сім'я / Фото: Getty Images

Батьки школярів порахували, що не за такі умови вони платять 28 602 тисяч доларів на рік. Тож вони вирішили написали на королівських дітей скаргу. Щоправда, у соцмережах.

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Так, один з батьків написав, що охоронці Шарлоти та Джорджа створюють проблеми для пішоходів, паркуючись біля входу до школи.

Їхня служба безпеки регулярно паркується, блокуючи бордюр, який впав, через що пішоходи змушені виходити на дорогу, щоб пройти. Я не знаю, як люди в інвалідних візках умудряються переходити дорогу. Це справжній жах! – йдеться в повідомленні.

Інший ж розповів, що перед тим, як звертатися безпосередньо до королівської сім'ї, вони намагалися поговорити з охоронцями. Втім, домовитися про те, щоб водій правнуків Єлизавети ІІ хоча б вимикав двигун у автомобіля, не вийшло.

Особисто я вважаю, що мати королівських дітей, яка, можливо, нічого про це не знає, має бути насторожена, – обуруються жителі.

Але як відомо, охоронців Шарлоти та Джорджа жителям Південного Лондона терпіти залишилось недовго. Адже Кейт Міддлтон та принц Вільям планують переїзджати до Віндзора. Герцоги Кембриджські вже знайшли в окрузі школу, в яку ходитимуть їхні діти.

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Раніше ми писали, що Кейт Міддлтон всерйоз задумалася про поповнення в сім'ї. Дружина принца Вільяма завжди мріяла бути багатодітною мамою.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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