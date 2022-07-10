Слідом за Луї! Принц Джордж не відстає від брата у битві за титул "улюбленець мемів" (фото)

Діти принца Вільяма та Кейт Міддлтон знають як привернути до себе всю увагу папараці. Після Платинового ювілею королеви Єлизавети Мережа облетіли смішні знімки молодшого сина пари – Принца Луї.
Принц Джордж теж вирішив не відставати від брата і розважив публіку на тенісному турнірі Вімблдон. На нього юний правнук королеви Єлизавети прийшов у супроводі батьків.
Після початку спортивного заходу принц Джордж, схоже, занудьгував. 8-річний Кембридж почав корчити пики, розмахувати руками та всіляко відволікати батьків від тенісу.
Принц Вільям кілька разів спробував зробити зауваження синові, а Кейт весь час поправляла йому розтріпане волосся.
За один захід принц Джордж порушив усі правила королівського протоколу і припустився грубої помилки. Папараці спіймали юного королівського спадкоємця колупаючим у носі!
Але навряд чи 8-річка отримає догану від бабусі королеви, адже він лише дитина :)
"Я хочу, щоб вас теж прийшли рятувати, звільняти та "оперувати". Як ви за**али"