Дивіться, як підросла дочка принца Вільяма і Кейт Міддлтон: зворушливе фото Шарлотти

Герцоги Кембриджські поділилися новим портретом своєї дочки – принцеси Шарлотти, якій в травні виповнилося 6 років

Кейт Міддлтон і принц Вільям поділилися новим фото принцеси Шарлотти / Фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge

На знімку єдина дочка Кейт і Вільяма акуратно тримає в долонях метелика. Ймовірно, це ще один портрет авторства Кейт Міддлтон.

Метелики є життєво важливими частинами екосистеми: вони і запилювачі, і компоненти харчового ланцюга, – підписали герцоги Кембриджські фотографію в Instagram.

В руках у принцеси Шарлотти – метелик червоний адмірал. А знімок зроблений в рамках великої ініціативи Butterfly Count, яка проходить по всій Великій Британії.

Щоб подивитися всі фото, свайпайте ліворуч:

Що таке Big Butterfly Count

Ініціатива підрахунку метеликів – наукове дослідження британських вчених. Учасником може стати будь-хто. Потрібно просто записувати інформацію про всіх метеликів, побачених протягом дня і передати дані в благодійну організацію.

Це допоможе дослідникам оцінити стан навколишнього середовища, що значно постраждало через несприятливі погодні умови цієї весни.

До слова, принцесу Шарлотту часто порівнюють з королевою Єлизаветою II – шанувальники королівської сім'ї вважають, що дочка принца Вільяма дуже схожа на свою прабабусю.

Принцеса Шарлотта / Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Королева Британії Єлизавета II / Фото: Getty Images

А нам здається, що Шарлотта дуже схожа на свою маму – Кейт, ніж на Вільяма або навіть свою прабабусю.

Навіщо хотіли отруїти сина Кейт Міддлтон і принца Вільяма – дивіться в сюжеті:

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