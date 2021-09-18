Зірки
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
Emmy Awards-2021 Emmy Awards-2021 💥 Загострення на Донбасі ⛔ Осінній локдаун через штам "Дельта" 💰 Легалізація криптовалют в Україні

Жук+Цибульска

Скандал з концертом ОЕ

"Еммі"-2021

Пономарьов vs ЛГБТ

Зіркові поцілунки

Співають всі
СЬОГОДНІ Зірки Монархи

Дивіться нові фото Меган Маркл і принца Гаррі для TIME

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
18 вересня, 06:30
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Меган і Гаррі увійшли в ТОП-100 найвпливовіших людей і потрапили на обкладинку журналу TIME. Подружжя приміряло по два різних образи – для головного фото і двох другорядних
Принц Гаррі та Меган Маркл
Принц Гаррі та Меган Маркл / Фото: instagram.com/paridukovic

Ми вже розповідали, що на обкладинці нового номеру TIME онук британської королеви постав в чорному вбранні, а Меган – в білому, дивлячись в камеру з серйозним виразом обличчя. У Мережі обговорюють, що принц Гаррі на тлі своєї дружини виглядає менш впевненим, а Маркл – як глава сім'ї.

Реклама

Пізніше були оприлюднені ще дві світлини з фотосесії пари. Для цих кадром Меган також позувала в брюках і гольфі, а її чоловік одягнув костюм. Обидва вбрання – в темно-зелених тонах, які спокійних і комфортних.

Реклама

Принц Гаррі і Меган Маркл для TIME / Фото: instagram.com/paridukovic

Всі фотографії герцогів Сассекських були зроблені в їхньому будинку в Монтесіто, в Санта-Барбарі, США. Зазначимо, що Меган Маркл і принц Гаррі очолили список "Ікони" в традиційному рейтингу видання TIME.

Реклама

Нещодавно Меган виповнилося 40 років. На честь свого дня народження герцогиня Сассекська вперше після народження доньки з'явилася публіці. Вона анонсувала запуск нової благодійної ініціативи їхнього з принцом Гаррі фонду Archewell.

Ще новини на тему:

Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Рекомендації

Все про зірок
Показати більше
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Опитування
Собаки у стильних кампейнах - Jacquemus Fall 2021. Як вам?
Найближчі події

Emmy Awards

19 вересня

Тиждень моди у Парижі

27 вересня - 5 жовтня

Міс Україна

21 жовтня
Шок-контент
Блогерка Саша Пустовіт зізналася, чому насправді розлучаєтья з чоловіком
Що там?!
Прем'єра
Короткий огляд 2 сезону "Ранкового шоу"
Точна дата
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти