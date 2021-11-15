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Зовсім молода і у військовій формі – такою Єлизавету II ви ще не бачили (фото)

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки" Сьогодні
15 листопада, 06:30
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Багато шанувальників британської королівської сім'ї люблять розглядати архівні фотографії, а особливо – кадри Її Величності. На цей раз у Мережі з'явився ще один знімок королеви Великої Британії
Як Єлизавета II виглядала в молодості
Як Єлизавета II виглядала в молодості / Фото: Getty Images, instagram.com/theroyalfamily

Ось уже кілька днів на офіційній сторінці королівської родини в Instagram з'являються публікації до Дня пам'яті, який щорічно відзначається 11 листопада

Довідка: День пам'яті – це пам'ятний день у країнах Британської співдружності націй, покликаний увічнити пам'ять усіх солдатів Британської співдружності, які загинули в конфліктах за участю Великої Британії.

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На честь цієї події у соцмережах монаршої родини публікуються фото, зокрема й архівні. Таким чином, в Instastories був розміщений кадр, на якому відображена Єлизавета II у молодості.

Єлизавета II служила у британській армії
Єлизавета II служила у британській армії / Фото: instagram.com/theroyalfamily

Виявляється, Її Величність була першою жінкою серед членів королівської родини, яка служила в армії. У 1945 році королева служила в Жіночому допоміжному територіальному корпусі. Це був жіночий підрозділ британської армії під час Другої світової війни.

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У рамках Дня пам'яті організовано одразу кілька заходів, які заплановані на тиждень наперед. Один з них Її Величність відвідати, на жаль, не зможе – у неї знову виникли проблеми зі здоров'ям.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки" Сьогодні

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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