Зовсім дорослий! Кейт та Вільям опублікували нові фото принца Луї на честь його 4-річчя

Правнук королеви Єлизавети II, онук принца Уельського Чарльза та принцеси Уельської Діани, третя дитина герцога Кембриджського Вільяма та герцогині Кембріджської Кетрін – принц Луї – святкує четвертий день народження.
Він народився 23 квітня 2018 року в Лікарні Святої Мері в Лондоні, а минулого року вперше пішов до дитячого садка Willcocks Nursery School, де навчання коштує півмільйона гривень.
З нагоди дня народження сина Кейт та Вільям показали публіці нові світлини Луї. На знімках, опублікованих в офіційному Instagram-профілі королівської сім'ї, принц зображений у зелених шортах та сірому светрі на пляжі.
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Принц Луї – п'ятий у черзі успадкування англійського престолу. Принца називають "Його Королівська Високість принц Луї Кембриджський".
Цього тижня королеві Єлизаветі II виповнилося 96 років, але жодних заходів із цієї нагоди не проводилося. Її Величність знаходилася в заміській резиденції Сандрінгемі, де раніше часто бував її покійний чоловік принц Філіп.
З нагоди дня народження королеви, палац опублікував її миле фото з поні.