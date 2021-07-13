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Старший син Кейт Міддлтон і принца Вільяма може поїхати з Лондона

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"
13 липня, 07:46
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Після свого дня народження старший син принца Вільяма і Кейт Міддлтон принц Джордж може поїхати вчитися в школу-інтернат
Принц Джордж може вчитися в тій же школі, що і його батько і дядько
Принц Джордж може вчитися в тій же школі, що і його батько і дядько / Фото: Getty Images

22 липня старшому синові принца Вільяма і Кейт Міддлтон принцу Джорджу, який днями відвідав з батьками фінал "Євро-2020" , виповнюється вісім років. Зараз герцоги Кембриджські роздумують над тим, щоб їх старший син продовжив навчання за межами Лондона – в приватній школі-інтернаті Ладгроув в Беркширі. У цьому навчальному закладі навчалися принци Вільям і Гаррі. Про це пише The Mirror.

Як розповів інсайдер, недавно Кейт і Вільям побували в школі-інтернаті, де уточнили всі нюанси. Зазначається, що остаточне рішення поки не прийнято.

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Ще нічого не вирішено. Можливо, Джордж продовжить навчання в школі на південному сході Лондона, – розповів інсайдер.

Принц Вільям, Кейт Міддлтон і принц Джордж на фіналі Євро-2020
Принц Вільям, Кейт Міддлтон і принц Джордж на фіналі Євро-2020 / Фото: Getty Images

Зараз принц Джордж разом зі своєю сестрою, шестирічної принцесою Шарлоттою, ходить до школи в Лондоні.

Варто зазначити, що Кейт Міддлтон і принц Вільям вже готують старшого сина до сходження на престол. Первісток пари займає третє місце в порядку спадкування британського престолу.

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Батьки заглибилися в деталі того, що чекає маленького принца. На це їх підштовхнув нерайдужний досвід самого Вільяма. Навколо нього постійно були розмови про призначення, але конкретно з ним ніхто нічого не обговорював. Вони з Кейт вирішили, що до Джорджа потрібен особливий підхід, – пише DailyMail .

Кілька місяців тому принца Джорджа хотіли отруїти – дивіться відеосюжет про це:

Раніше принц Вільям відмовився миритися з принцом Гаррі.

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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