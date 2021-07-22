Принц Джордж святкує 8-річчя! Дивимося новий портрет

Кейт Міддлтон і принц Вільям, які недавно встановили рекорд в соцмережах, у себе на сторінці в Instagram опублікували новий портрет принца Джорджа на честь його дня народження. Фото шанувальники королівської сім'ї вже встигли оцінити.
Фотографію робила Кейт Міддлтон особисто в Анмер-Холі, сімейній резиденції в маєток Сандрінгем в Норфолку.
У коментарях прихильники королівської сім'ї стали вітати принц Джорджа з днем народження, не забувши згадати, що він дуже схожий на тата.
- "Він дуже схожий на свого тата"
- "Боже мій, як він схожий на свого тата ... і бабусю – принцесу Діану. З вдень народження, юний принц!"
- "З днем народження, принц Джордж! Світ любить вас"
До слова, нещодавно Кейт Міддлтон розповіла про сімейну традицію – герцогиня Кембриджська завжди сама пече торт на день народження своїх дітей.
"Я люблю пекти торт перед святом. Це неймовірно, але напередодні я не лягаю спати майже до півночі, щоб спекти десерт з кремом і глазур'ю", – поділилася Кейт Міддлтон з виданням Marie Claire.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Кейт Міддлтон і принц Вільям планують порушити давню королівську традицію – вони не будуть відправляти принца Джорджа в школу-інтернат.
Кілька місяців тому принца Джорджа хотіли отруїти – дивіться відеосюжет про це: