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Стильна Кейт Міддлтон через два місяці нарешті з'явилася на публіці: фото

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редакторка розділу "Зірки"
16 вересня, 06:30
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Цілих два місяці Кейт Міддлтон не відвідувала публічні заходи. Через це багато хто почав думати, що герцогиня Кембриджська вагітна. Судячи з нових фото, це лише чутки
Кейт Міддлтон вперше за довгий час з'явилася на публіці
Кейт Міддлтон вперше за довгий час з'явилася на публіці / Фото: Getty Images

Нещодавно навіть королівські експерти стали говорити про четверту вагітність Кейт Міддлтон, яка, за їхніми словами завжди мріяла мати чотирьох дітей.

Тепер зрозуміло, що герцогиня Кембриджська, швидше за все не чекає дитину – у неї були двомісячні "канікули". Кейт знову приступила до своїх королівських обов'язків.

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Кейт Міддлтон зустрілася з британськими військовими
Кейт Міддлтон зустрілася з британськими військовими / Фото: Getty Images

Міддлтон прибула в графство Оксфордшир. Там вона відвідала військову базу Брайз-Нортон Королівських ВПС Великоъ Британії.

Кейт Міддлтон і британські військові в Оксфордширі
Кейт Міддлтон і британські військові в Оксфордширі / Фото: Getty Images

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Кейт зустрілася з військовими, які допомагали проводити евакуацію мирних жителів з Афганістану. Ця операція, як повідомляє People, стала найбільшою у Великій Британії за останні 70 років: з 14 по 28 серпня з Кабула більше 15 000 людей були вивезені Королівськими ВПС (військово-повітряними силами).

На захід герцогиня Кембриджська одягла елегантне вбрання: розкльошені темно-сині штани від бренду Jigsaw і двобортний жакет Reiss. Як аксесуар дружина принца Вільяма вибрала сумочку від бренду Tusting.

Кейт Міддлтон в Оксфордширі
Кейт Міддлтон в Оксфордширі / Фото: Getty Images

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редакторка розділу "Зірки"

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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