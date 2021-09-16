Стильна Кейт Міддлтон через два місяці нарешті з'явилася на публіці: фото

Нещодавно навіть королівські експерти стали говорити про четверту вагітність Кейт Міддлтон, яка, за їхніми словами завжди мріяла мати чотирьох дітей.
Тепер зрозуміло, що герцогиня Кембриджська, швидше за все не чекає дитину – у неї були двомісячні "канікули". Кейт знову приступила до своїх королівських обов'язків.
Міддлтон прибула в графство Оксфордшир. Там вона відвідала військову базу Брайз-Нортон Королівських ВПС Великоъ Британії.
Кейт зустрілася з військовими, які допомагали проводити евакуацію мирних жителів з Афганістану. Ця операція, як повідомляє People, стала найбільшою у Великій Британії за останні 70 років: з 14 по 28 серпня з Кабула більше 15 000 людей були вивезені Королівськими ВПС (військово-повітряними силами).
На захід герцогиня Кембриджська одягла елегантне вбрання: розкльошені темно-сині штани від бренду Jigsaw і двобортний жакет Reiss. Як аксесуар дружина принца Вільяма вибрала сумочку від бренду Tusting.
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