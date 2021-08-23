Дружина принца Чарльза намір порушити королівський протокол через Меган Маркл і принца Гаррі

Ще кілька років тому дружина принца Чарльза підтримувала герцогів Сассекських але після скандальних одкровень пари ситуація змінилася

Чому дружина принца Чарльза образилася на Меган Маркл і принца Гаррі / Фото: Getty Images

Принцу Гаррі все складніше буде налагодити стосунки з королівською родиною. Тепер проти нього і Меган Маркл виступила дружина принца Чарльза Камілла Паркер-Боулз. Хоч раніше дружина батька принца Гаррі підтримувала Меган Маркл. Як розповіло джерело з палацу, Камілла Паркер-Боулз збирається відповідати на нападки герцогів Сассекських. Про це пише Daily Express.

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Каміла буде протистояти Меган і Гаррі, навіть не дивлячись на те, що Букінгемський палац офіційно дотримується нейтралітету.

Принц Чарльз з дружиною / Фото: Getty Images

Не думаю, що герцогиня коли-небудь пробачить Меган за те, що вона зробила з принцом Уельським, – сказало джерело.

Каміла вважає, що Меган Маркл винна в натягнутих стосунках принца Чарльза з молодшим сином.

За інформацією інсайдерів, принца Чарльза дуже образили одкровення принца Гаррі . Королівські експерти вважають, що поки не варто сподіватися на примирення батька і сина.

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Нагадаємо, в інтерв'ю Опрі Вінфрі принц Гаррі заявив, що його позбавили грошей, і виною цьому його батько. Трохи пізніше представники принца Чарльза спростували цю інформацію.

Чи є шанс на примирення королівської сім'ї і Меган Маркл – дивіться в сюжеті:

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