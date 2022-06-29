Дружина принца Чарльза налякана пропозицією онуків на 75-річчя

Герцогиня Корнуольська розпочала підготовку до свого 75-го дня народження. Спадкоємці принцеси зробили їй незвичайну пропозицію

Камілла Паркер-Боулз, герцогиня Корнуольська / Фото: instagram.com/clarencehouse

Цього року у сім'ї монархів багато ювілеїв та круглих дат. Нещодавно свій 40-й день народження відсвяткував принц Вільям.

Незабаром день народження відзначатиме дружина принца Чарльза, Камілла. Герцогині Корнуольській виповниться 75 років.

Реклама

З незвичайною пропозицією до принцеси Уельської звернулися її онуки, діти сина Тома Паркера Боулза та дочки Лаури Лопес від першого шлюбу. Як розповіла герцогиня в інтерв'ю Vogue Вона налякана тим, як швидко подорослішали її онуки.

Дівчатка починають захоплюватися одягом та макіяжем, і, знаєте, це досить лякаюче , коли ви бачите їх, що виходять із проколотими вухами, з купою нової косметики, з волоссям смішного кольору та інше, – поділилася принцеса.

Як виявилося, за все своє життя герцогиня так і не наважилася проколоти вуха. Її онуки вирішили перетворити бабусю на ювілей і наполягають на тому, щоб вона все-таки зробила це. Проте принцеса Уельська не готова на такі зміни у такому віці.

Цього не буде! Я не збираюся дарувати собі проколоті вуха на 75-річчя, – обурилася пропозицією онуків Камілла.

Що ж до святкування майбутнього 75-річчя, то герцогиня Корнуолльська планує скромну урочистість у колі сім'ї та друзів.

Реклама

Раніше стало відомо, що на честь дня народження королева Єлизавета влаштує гучну вечірку для принца Вільяма та Кейт Міддлтон.