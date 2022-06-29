Дружина принца Чарльза налякана пропозицією онуків на 75-річчя

Цього року у сім'ї монархів багато ювілеїв та круглих дат. Нещодавно свій 40-й день народження відсвяткував принц Вільям.
Незабаром день народження відзначатиме дружина принца Чарльза, Камілла. Герцогині Корнуольській виповниться 75 років.
З незвичайною пропозицією до принцеси Уельської звернулися її онуки, діти сина Тома Паркера Боулза та дочки Лаури Лопес від першого шлюбу. Як розповіла герцогиня в інтерв'ю Vogue Вона налякана тим, як швидко подорослішали її онуки.
Дівчатка починають захоплюватися одягом та макіяжем, і, знаєте, це досить лякаюче , коли ви бачите їх, що виходять із проколотими вухами, з купою нової косметики, з волоссям смішного кольору та інше, – поділилася принцеса.
Як виявилося, за все своє життя герцогиня так і не наважилася проколоти вуха. Її онуки вирішили перетворити бабусю на ювілей і наполягають на тому, щоб вона все-таки зробила це. Проте принцеса Уельська не готова на такі зміни у такому віці.
Цього не буде! Я не збираюся дарувати собі проколоті вуха на 75-річчя, – обурилася пропозицією онуків Камілла.
Що ж до святкування майбутнього 75-річчя, то герцогиня Корнуолльська планує скромну урочистість у колі сім'ї та друзів.
Раніше стало відомо, що на честь дня народження королева Єлизавета влаштує гучну вечірку для принца Вільяма та Кейт Міддлтон.
"Я хочу, щоб вас теж прийшли рятувати, звільняти та "оперувати". Як ви за**али"