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Дружину внучки Єлизавети II довелося поміняти роботу після фото з моделями на яхті

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
16 серпня, 09:56
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Чоловік принцеси Євгенії кілька тижнів тому відправився в робочу поїздку на острів Капрі. Там його сфотографували в компанії трьох моделей
Чоловік принцеси Євгенії поміняв роботу
Чоловік принцеси Євгенії поміняв роботу / Фото: Getty Images

Мама принцеси Євгенії фото зятя назвала сфабрикованою історією. Модель, яку сфотографували топлес в компанії чоловіка принца Євгенії, виправдалася за знімки і сказала, що вони з Джеком просто друзі. Онука Єлизавети II ніяк не прокоментувала фото чоловіка . Але тепер стало відомо, що після скандальних знімків зроблених під час відрядження Джека, він вирішив поміняти роботу.

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Як пише Hello, чоловік принцеси Євгенії більше не є бренд-директор компанії Casamigos . Тепер Джек Бруксбенк стане главою бухгалтерського бізнесу свого батька, компанії Pangaea Land And Property Limited. Зазначається, що батько Бруксбенка в минулому році важко переніс COVID-19 і тепер не може вести бізнес. Кілька місяців тому він остаточно відійшов від справ.

Принцеса Євгенія і Джек Бруксбенк
Принцеса Євгенія і Джек Бруксбенк / Фото: instagram.com/princesseugenie

Що сталося на яхті в Італії:

Чоловік онуки Єлизавети II проводив час в компанії трьох дівчат під час морської прогулянки в Італії. Імена дівчат, які відпочивали разом з Бруксбенком, відомі – моделі Марія Буччеллаті і Еріка Пелосіні, а також колишної редакторка модного журналу Рейчел Залісся, яка була колегою Джека. Чоловік принцеси Євгенії працював бренд-директор компанії Casamigos, а Рейчел Залісся – директоркою. За інформацією ЗМІ, Джек приїхав до Італії по роботі. Він відвідав благодійний бал Unicef ​​Summer Gala, спонсором якого виступила компанія Casamigos.

До слова, зараз в королівській родині фото чоловіка принцеси Євгенії з моделями – це не головний скандал. Минулого тижня на принца Ендрю подали до суду за згвалтування неповнолітньої.

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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Цитата дня

Я порівнюю себе не з дівчатками з глибинки, яким, звичайно, було важче, це очевидно. Я дивлюся на мультимільйонерів, які теж чиїсь сини і дочки. І в порівнянні з ними, я боролася за все сама, я всього досягла сама. І не можна це знецінювати тільки через моє прізвище. Якби його не було, я досягла б рівно того ж, може пізніше, але своє я забрала б.

Ксенія Собчак журналіст, ведуча
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