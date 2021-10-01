Син Єлизавети II, якого звинувачують у зґвалтуванні 17-річної, розпродає своє майно

Принц Ендрю продає свою нерухомість на гірськолижному курорті Вербье в Південній Швейцарії

Принц Ендрю продає нерухомість в Швейцарії / Фото: Getty Images

У королівській родині не тільки Меган Маркл і принц Гаррі потрапляють до скандалів. Конкуренцію їм може скласти син Єлизавети II – принц Ендрю. Поки адвокати намагаються вирішити його судові розгляди з американкою Вірджинією Джуффре , герцог Йоркський намагається зам'яти ще один скандал. Про це пише The Times.

У 2014 році принц Ендрю і його ексдружина Сара Фергюсон придбали шале на гірськолижному курорті в Південній Швейцарії. За нерухомість подружжя заплатило 22 мільйони доларів .

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Принц Ендрю і Сара Фергюсон / Фото: Getty Images

Незабаром з'ясувалося, що герцог Йоркський не сплатив останній внесок за житло, тому в минулому році колишня власниця шале, Ізабель де Рувр, подала на нього до суду. Борг принца Ендрю – дев'ять мільйонів доларів.

Тепер же герцог Йоркський продає свою швейцарську нерухомість, щоб уникнути ще одного судового розгляду.

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Зазначається, що незабаром після продажу шале принц Ендрю залишиться без власної нерухомості

Судовий позов відкликано, і питання близький до того, щоб вирішитися до взаємного задоволення, – розповіло джерело.

Королівські експерти вважають, що в випадку Ендрю те, що у нього не буде ніякої нерухомості – плюс. Адже невідомо, чим закінчаться секс-скандал навколо сина королеви.

Нагадаємо, американка Вірджинія Джуффре заявила, що принц Ендрю згвалтував її, коли їй було 17 років і подала до суд на члена королівської сім'ї. Син королеви не визнає своєї провини.

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