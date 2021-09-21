Син Єлизавети II втік до Шотландії від розслідування справи про зґвалтування 17-річної

Американка звинуватила принца Ендрю в зґвалтуванні і подала до суду на члена королівської сім'ї. Син королеви не визнає своєї провини

Адвокати принца Ендрю намагаються закрити справу про зґвалтування / Фото: Getty Images

Принц Ендрю сподівається, що вдасться вийти сухим з води після секс-скандалу. Його адвокати зараз роблять все можливе для цього. Сам принц Ендрю перебуває в королівській резиденції в Балморалі і не збирається поки повертатися до Лондона. Герцог Йоркський навіть поки не може зустрітися зі своєю донькою Беатріс і познайомитися з новонародженою онукою.

Як пише The Sun, адвокати сина королеви намагаються закрити справу про зґвалтування, наполягаючи, що документи не були вручені Ендрю належним чином – повістку до американського суду вислали поштою, а за британськими правилами вони повинні бути передані через пристава Сполученого Королівства.

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Принц Ендрю / Фото: Getty Images

Ендрю ясно дав зрозуміти, що не збирається залишати Балморал найближчим часом. Юристи, мабуть, радять йому залишатися там і не привертати до себе зайвої уваги, – розповідає інсайдер.

Інші члени королівської сім'ї теж воліють цю тему не коментувати.

Секс-скандал навколо принца Ендрю:

Вірджинія Джуффре подала позов стосовно середнього сина Єлизавети II до федерального суду Манхеттена. За словами американки, фінансист Джеффрі Епштейн змушував займатися її сексом з принцом Ендрю, коли їй було 17 років. Як стверджує американка, принц Ендрю знав, що вона неповнолітня.

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Вірджинія Джуффре з принцом Ендрю / Фото: BBC

Вірджинія Джуффре розповідала, що з герцогом Йоркським вона познайомилася 10 березня 2001 року. Тоді Епштейн відправився з нею до Лондона, щоб представити свого товариша. Разом вони відвідали VIP-секцію нічного клубу Tramp, де принц навмисне замовив для неповнолітньої горілку і запросив на танець. Після цього вони поїхали до будинку подруги Джеффрі Епштейна Гіслейн Максвелл.

У машині Гіслейн сказала, щоб я зробила для Ендрю те же, що я робила для Джеффрі. І мені просто стало зле. Це був жахливий час! Найстрашніше за все моє життя. Я піддалася насильству з боку представника королівської сім'ї, – говорила американка.

Вперше американка публічно звинуватила принца Ендрю в зґвалтуванні 2019 року. Але тоді син королеви спростував її слова, а їхню спільну фотографію назвав підробкою.

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