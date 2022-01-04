Сина Єлизавети II можуть позбавити титулу Його Високості через зґвалтування 17-річної дівчини

Сьогодні суд продовжить розгляд позову американки проти принца Ендрю. Раніше жінка звинуватила герцога Йоркського в сексуальному насильстві

Принца Ендрю можуть відправити у "внутрішнє заслання", якщо він програє справу про сексуальне насильство. / Фото: Getty Images

У королівській родині не лише Меган Маркл і принц Гаррі потрапляють до скандалів. Конкуренцію їм може скласти ще й середній син Єлизавети II – принц Ендрю, якого звинувачують у зґвалтуванні. Хоч член королівської родини не визнає своєї провини і його адвокати намагаються вирішити справу з американкою Вірджинією Джуффре, однак судові розгляди тривають.

Ба більше, якщо герцог Йоркський програє в американському судді цю справу, то його назавжди можуть лишити права використовувати титул Його Високості, повідомляє The Sunday Times.

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Букінгемський палац просто змушений буде вжити заходів після ймовірного підтвердження інтимного зв'язка Ендрю із неповнолітньою, що сталося 20 років тому. Так як принц не чиновник, то його не можна відправити у відставку. Тому найвірогідніше рішення, яке зможе ухвалити королівська родина – попросять Ендрю відмовитись від титулу.

Принц Ендрю / Фото: Getty Images

Також принц буде змушений відмовитись від зв'язків із благодійними організаціями, після чого його можуть відправити у форму "внутрішнього вигнання".

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Зазначимо, що таке рішення не буде простим для королеви Єлизавети ІІ, оскільки цей титул багато значить для неї. Попереднім герцогом Йоркським був її батько Георг VI.

Що відомо про секс-скандал навколо принца Ендрю

Восени 2021 року американка Вірджинія Джуффре офіційно звинуватила середнього сина королеви Єлизавети ІІ у примусі до сексу і навіть у зґвалтуванні.

Тоді ж Вірджинія подала позов щодо принца до федерального суду Манхеттена. За словами жінки, фінансист Джеффрі Епштейн змушував займатися її сексом з принцом Ендрю, коли їй було 17 років. Як стверджує Джуффе, Ендрю знав, що вона неповнолітня.

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Вірджинія Джуффре з принцом Ендрю / Фото: BBC

Американка розповідала, що з герцогом Йоркським вона познайомилася ще у 2001 році. Тоді Епштейн відправився з нею до Лондона, щоб представити свого товариша. Разом вони відвідали VIP-секцію нічного клубу Tramp, де принц навмисне замовив для неповнолітньої горілку і запросив на танець. Після цього вони поїхали до будинку подруги Джеффрі Епштейна – Гіслейн Максвелл, де і сталося сексуальне насильство.

Саму Максвелл перед Новим роком визнали винною у розбещенні малолітніх.

Вперше Вірджинія публічно звинуватила Ендрю в зґвалтуванні у 2019 році. Але тоді син королеви спростував її слова.

Згодом стало відомо, що спадкоємець Єлизавети II втік до Шотландії від розслідування справи про зґвалтування 17-річної.