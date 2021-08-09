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Синові Єлизавети II загрожує багатомільйонний позов за звинуваченням у зґвалтуванні

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
9 серпня, 06:30
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Американка Вірджинія Робертс заявила, що принц Ендрю 20 років тому чинив над нею сексуальне насильство. Жінка готується подати до суду Нью-Йорка на представника королівської британської сім'ї
Сина Єлизавети II принца Ендрю звинуватили в зґвалтуванні, йому загрожує суд
Сина Єлизавети II принца Ендрю звинуватили в зґвалтуванні, йому загрожує суд / Фото: Getty Images

Зараз Вірджинія разом із родиною проживає в Австралії. Вона не впевнена, що буде судитися з принцом Ендрю, але виключати такого повороту подій не варто, упевнений адвокат Девід Бойс.

Як позначає видання The Daily Mail, свій позов Вірджинія Робертс може подати тільки до 14 серпня. У Букінгемському ж палаці раніше заявили, що герцог Йоркський не мав ніяких сексуальних контактів або стосунків із Робертс, та назвали її слова неправдивими і безпідставними.

Вірджинія Робертс стверджує, що у віці 17 років її примусили до сексу з принцом Ендрю. Зробив це, за її словами, американський бізнесмен і мільярдер Джеффрі Епштейн.

Герцог Йоркський заперечує всі звинувачення, висунуті Вірджинією Робертс / Скріншот з The Daily Mail

Останнього, до речі, звинувачували в секс-торгівлі людьми та педофілії. У 2019 Епштейна знайшли мертвим у камері, де він перебував під вартою. Йому загрожувало до 45 років в'язниці, а своєї провини мільярдер не визнав.

Нагадаємо, що раніше чоловік внучки Єлизавети II потрапив у скандал через фото з моделями. Джека Бруксбенка зняли на яхті в компанії трьох дівчат під час морської прогулянки в Італії.

Пізніше одна з моделей виправдалася за фото, заявивши, що вони з Джеком просто друзі, а він постійно говорив про свою дружину і дитину.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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