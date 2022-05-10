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Тривожний привід. Єлизавета II вперше за 59 років пропустить церемонію відкриття парламенту

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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10 травня, 09:40
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Британська монархиня змушена пропустити важливий захід у її королівському календарі і причина вкрай серйозна
Британська королева не прочитає щорічну промову перед парламентом.
Британська королева не прочитає щорічну промову перед парламентом. / Фото: Getty Images

За останні декілька місяців Єлизавета ІІ вже декілька разів не з'являлась на офіційних заходах. Інсайдери кажуть, що у Її Величності серйозні проблеми зі здоров'ям і вона через це змушена пересуватись на візку Вінздорським замком, куди нещодавно переїхала.

Ба більше, як повідомляє СNN, королева вперше за 59 років пропустить церемонію відкриття парламенту через "проблеми з мобільністю". Замість Єлизавети II щорічну промову прочитає її старший син принц Чарльз.

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Королева продовжує відчувати епізодичні проблеми з мобільністю, і, порадившись зі своїми лікарями, вона неохоче вирішила, що не буде відвідувати державне відкриття парламенту 10 травня, – повідомив речник Букінгемського палацу.

Королева традиційно щороку читала промову у Вестмінстерському абатстві
Королева традиційно щороку читала промову у Вестмінстерському абатстві / Фото: Getty Images

Зазначається, що на прохання Її Величності та за погодженням з відповідними органами влади – промову прочитає принц Уельський. Також на церемонії буде присутній принц Вільям.

Відкриття парламенту у Великій Британії

Ця церемонія – важлива історична подія. За традиціями, монарх приїжджає у Вестмінстерське абатство у кареті, яку супроводжує кінна гвардія. Коли весь парламент у зборі, Її Величність вимовляє промову, у якій представляє законодавчу програму правління на майбтуню сесію парламента.

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За 70 років свого правління Єлизавета ІІ лише двічі пропустила цей захід – у 1959 році через вагітність принцом Ендрю та 1963-ку через вагітність принцом Едвардом. Тоді монархиню заміняв лорд-канцлер віконт Кілмюр.

Нагадаємо, днями у Мережі показали рідкісне відео 25-річної Єлизавети ІІ.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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