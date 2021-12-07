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Померла близька подруга Єлизавети ІІ

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"
7 грудня, 10:46
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Рік, що минає, для королеви був нелегким. Єлизавета II втратила кількох близьких людей
Єлизавета II втратила близьку подругу
Єлизавета II втратила близьку подругу / Фото: Getty Images

У квітні помер чоловік королеви принц Філіп. А в день похорону герцога Единбурзького Єлизавета II дізналася про смерть ще однієї близької їй людини – Сера Майкла Освальда. Тепер же британська королева втратила подругу.

Померла найближча фрейліна королеви Анна Форчун Фіцрой, герцогиня Графтон. Вона служила королеві Єлизаветі II 69 років. Королева хрестила дочку своєї фрейліни . Герцогиня померла на 102 році життя. Про це пише The Sun.

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Анна Фортуна Фіцрой
Анна Фортуна Фіцрой / Фото: Getty Images

Спочатку Фіцрой стала господинею спальні Її Величності, а пізніше почала відповідати за гардероб та прикраси королеви. Анна була присутня на більшості офіційних заходів.

Нагадаємо, зараз багато хто турбується, що королева пропускає важливі заходи через самопочуття .

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