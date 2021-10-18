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У Букінгемський палац шукають покоївку: яку зарплату обіцяє Єлизавета II

Марина Григоренко Марина Григоренко редактор
18 жовтня, 20:32
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Сім'я британських монархів потребує поповнення прислуги: в Букінгемський палац потрібна працівниця для щоденного прибирання – в новій вакансії перераховано безліч вимог
В королівський замок шукають прибиральницю
В королівський замок шукають прибиральницю

У свою обитель Єлизавета II, яка з'явилася на публіці без тростини, шукає досвідченого працівника з підвищеною уважністю до дрібниць і деталей – повідомляє Daily Mail.

Потенційного кандидата очікують такі умови: гнучкий графік, 20 або 40 годин роботи з понеділка по неділю. Зарплата, як повідомляється, буде залежати від кількості робочих годин. Обіцяють від 11 300 до 22 600 фунтів стерлінгів. Також робота вимагає великої віддачі, тому що зміни іноді нічні або випадають на вихідні. До того ж, королівські роботодавці обіцяють кар'єрне зростання, але який саме – не уточнюється.

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Королівська сім'я
Королівська сім'я / Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Прибиральниця повинна буде виконувати широкий спектр обов'язків, адже в палаці площею 77 000 кв. м розташовано 775 кімнат. Успішний кандидат потрібен не тільки для прибирання Букінгемського палацу, він також братиме участь в організації королівських заходів: прийматиме та обслуговуватиме гостей, буде підтримувати порядок на святкуваннях.

Букінгемський палац – офіційна лондонська резиденція королеви Єлизавети II
Букінгемський палац – офіційна лондонська резиденція королеви Єлизавети II / Фото: Wikipedia

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В оголошенні всіх бажаючих просять поквапитися, адже вакансія закривається вже 20 жовтня. А для тих, хто не встигне подати свою кандидатуру до того часу, в Букінгемському палаці є ще 9 вакансій: шукають працівника, який буде допомагати з ремонтом, аналітика служби підтримки і системного аналітика, а також помічника менеджера по персоналу.

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Марина Григоренко
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