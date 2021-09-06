У Букінгемському палаці є план на випадок смерті Єлизавети II: все про операцію Лондонський міст

Після того як Єлизавета II помре, її секретар повідомить трагічну новину премєр-міністру і Таємній раді, що координує роботу уряду від імені монарха.
Потім про це дізнаються міністри і офіційні особи, які отримають повідомлення: "Нас щойно проінформували про смерть Її Величності Королеви" або кодову фразу "Лондонський міст зруйнований", пише Politico.
Потім прапори на центральній лондонській вулиці Вайтхолл повинні бути приспущені, а по всьому королівству – оголошена хвилина мовчання.
10 днів прощання
Операція "Лондонський міст" розписана на 10 днів, кожен з яких іменується D-Day+1, +2 і так далі.
В перший день після смерті Її Величності принца Чарльза, як першого спадкоємця на престол, повинні проголосити королем. Церемонія відбудеться в Сент-Джеймсському палаці.
У другий день труну з Єлизаветою II повинні привезти до Букінгемського палацу. В D-Day+3 новий король має відправитися в турне по Сполученому Королівству.
На четвертий день після смерті королеви в Лондоні пройде операція "Лев" – це репетиція урочистої ходи. Тоді ж труну з Єлизаветою перевезуть з Букінгемського палацу до Вестмінстерського палацу.
Сама ж хода запланована на шостий день.
Зал з тілом Єлизавети II буде відкритий для відвідування 23 години на добу. D-Day+7 король проведе в Уельсі на службі.
День похорону британської королеви буде оголошений "Днем національної жалоби" і неофіційними вихідним.
Десятий день – день похорону. Попрощаються з Її Величністю в Вестмінстерському абатстві. Опівдні на території Великої Британії буде оголошена хвилина мовчання.
Служба відбудеться в каплиці Святого Георгія в Віндзорському замку. Королеву поховають у меморіальній каплиці замку короля Георга VI.
Єлизавета II зайняла трон 6 лютого 1952 року, після смерті свого батька – короля Георга VI. Вона є найстарішим монархом в історії Великої Британії.
Чоловік Єлизавети II – принц Філіп – помер у віці 99 років в квітні цього року. У шлюбі у них народилися четверо дітей: принц Уельський Чарльз, принцеса Анна, принц Ендрю і принц Едуард.
Про найцікавіші факти з біографії Єлизавети II – дізнайтеся в цьому відео:
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