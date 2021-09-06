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У Букінгемському палаці є план на випадок смерті Єлизавети II: все про операцію Лондонський міст

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
6 вересня, 06:30
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Цього року британській королеві виповнилося 95 років. Коли Її Величність піде з життя, першим про це дізнається прем'єр-міністр, а вся операція триватиме 10 днів
Букінгемський палац підготував план на випадок смерті Єлизавети II
Букінгемський палац підготував план на випадок смерті Єлизавети II / Фото: Getty Images

Після того як Єлизавета II помре, її секретар повідомить трагічну новину премєр-міністру і Таємній раді, що координує роботу уряду від імені монарха.

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Потім про це дізнаються міністри і офіційні особи, які отримають повідомлення: "Нас щойно проінформували про смерть Її Величності Королеви" або кодову фразу "Лондонський міст зруйнований", пише Politico.

Потім прапори на центральній лондонській вулиці Вайтхолл повинні бути приспущені, а по всьому королівству – оголошена хвилина мовчання.

Назва вулиці Вайтхолл стала загальним позначенням британського уряду
Назва вулиці Вайтхолл стала загальним позначенням британського уряду / Фото: Getty Images

10 днів прощання

Операція "Лондонський міст" розписана на 10 днів, кожен з яких іменується D-Day+1, +2 і так далі.

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В перший день після смерті Її Величності принца Чарльза, як першого спадкоємця на престол, повинні проголосити королем. Церемонія відбудеться в Сент-Джеймсському палаці.

Єлизавета II і принц Чарльз
Єлизавета II і принц Чарльз / Фото: instagram.com/clarencehouse

У другий день труну з Єлизаветою II повинні привезти до Букінгемського палацу. В D-Day+3 новий король має відправитися в турне по Сполученому Королівству.

На четвертий день після смерті королеви в Лондоні пройде операція "Лев" – це репетиція урочистої ходи. Тоді ж труну з Єлизаветою перевезуть з Букінгемського палацу до Вестмінстерського палацу.

Сама ж хода запланована на шостий день.

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Букінгемський палац – офіційна лондонська резиденція королеви Єлизавети II
Букінгемський палац – офіційна лондонська резиденція королеви Єлизавети II / Фото: Wikipedia

Зал з тілом Єлизавети II буде відкритий для відвідування 23 години на добу. D-Day+7 король проведе в Уельсі на службі.

День похорону британської королеви буде оголошений "Днем національної жалоби" і неофіційними вихідним.

Десятий день – день похорону. Попрощаються з Її Величністю в Вестмінстерському абатстві. Опівдні на території Великої Британії буде оголошена хвилина мовчання.

Служба відбудеться в каплиці Святого Георгія в Віндзорському замку. Королеву поховають у меморіальній каплиці замку короля Георга VI.

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Єлизавета II зайняла трон 6 лютого 1952 року, після смерті свого батька – короля Георга VI. Вона є найстарішим монархом в історії Великої Британії.

Чоловік Єлизавети II – принц Філіп – помер у віці 99 років в квітні цього року. У шлюбі у них народилися четверо дітей: принц Уельський Чарльз, принцеса Анна, принц Ендрю і принц Едуард.

Про найцікавіші факти з біографії Єлизавети II – дізнайтеся в цьому відео:

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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