У чому Меган Маркл та принц Гаррі обділяють своїх дітей – зізнання батька герцогині Сассекської

Меган Маркл вже довгий час знаходиться в сварці зі своїм батьком Томасом. У черговому інтерв'ю батько герцогині Сассекської висловив нові претензії на адресу дочки

Батько Меган Маркл вважає, що принц Гаррі винен в його сварці з донькою / Фото: Getty Images

Томас Маркл обурений, що королівська сім'я і він не можуть бачитися з дітьми принца Гаррі і Меган Маркл – сином Арчі і донькою Лілібет . Він вважає, що пара обділяє дітей в спілкуванні з рідними та таке рішення герцогів Сассекським називає несправедливим. Про це батько дружини принца Гаррі розповів Channel 7 .

З родичів тільки мама Меган Маркл регулярно проводить час з дітьми герцогів Сассекських. За словами Томаса, у нього були хороші стосунки з колишньою дружиною і він сподівався, що Доріс допоможе йому помиритися з Меган, але ні. Колишня дружина ігнорує дзвінки Томаса.

Реклама

Томас Маркл і Меган Маркл / Фото: Getty Images, Скріншот з YouTube

Як зазначив батько Меган Маркл, йому адвокати пропонували через суд домогтися дозволу бачити онуків, але від цієї ідеї він відмовився.

Для мене це все одно що перетворити дану ситуацію в якусь гру і використовувати їх в якості пішаків, – пояснив Томас Маркл.

Чому Меган Маркл в сварці зі своїм батьком?

Напружені стосунки Томаса з Меган досягли апогею в 2018 році напередодні весілля королівського подружжя. Тоді з'ясувалося, що тато Меган Маркл надсилав їх з Гаррі фотографії пресі, а також віддав її особистого листа журналістам.

Реклама

Меган, яка після виходу з королівської сім'ї з Гаррі та їхніми дітьми живе в Монтесіто, в США, в інтерв'ю Опрі Вінфрі розповіла про свої стосунки з батьком. Вона заявила що, не може пробачити його "зраду".

Незважаючи на те, що батько Меган Маркл теж живе в США, вони не бачилися вже кілька років.

Що відомо про другу дитину Меган Маркл – дивіться в ролику:

Реклама

Інші новини про Меган Маркл: