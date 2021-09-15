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У чому Меган Маркл та принц Гаррі обділяють своїх дітей – зізнання батька герцогині Сассекської

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"
15 вересня, 11:58
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Меган Маркл вже довгий час знаходиться в сварці зі своїм батьком Томасом. У черговому інтерв'ю батько герцогині Сассекської висловив нові претензії на адресу дочки
Батько Меган Маркл вважає, що принц Гаррі винен в його сварці з донькою
Батько Меган Маркл вважає, що принц Гаррі винен в його сварці з донькою / Фото: Getty Images

Томас Маркл обурений, що королівська сім'я і він не можуть бачитися з дітьми принца Гаррі і Меган Маркл – сином Арчі і донькою Лілібет . Він вважає, що пара обділяє дітей в спілкуванні з рідними та таке рішення герцогів Сассекським називає несправедливим. Про це батько дружини принца Гаррі розповів Channel 7 .

З родичів тільки мама Меган Маркл регулярно проводить час з дітьми герцогів Сассекських. За словами Томаса, у нього були хороші стосунки з колишньою дружиною і він сподівався, що Доріс допоможе йому помиритися з Меган, але ні. Колишня дружина ігнорує дзвінки Томаса.

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Томас Маркл і Меган Маркл
Томас Маркл і Меган Маркл / Фото: Getty Images, Скріншот з YouTube

Як зазначив батько Меган Маркл, йому адвокати пропонували через суд домогтися дозволу бачити онуків, але від цієї ідеї він відмовився.

Для мене це все одно що перетворити дану ситуацію в якусь гру і використовувати їх в якості пішаків, – пояснив Томас Маркл.

Чому Меган Маркл в сварці зі своїм батьком?

Напружені стосунки Томаса з Меган досягли апогею в 2018 році напередодні весілля королівського подружжя. Тоді з'ясувалося, що тато Меган Маркл надсилав їх з Гаррі фотографії пресі, а також віддав її особистого листа журналістам.

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Меган, яка після виходу з королівської сім'ї з Гаррі та їхніми дітьми живе в Монтесіто, в США, в інтерв'ю Опрі Вінфрі розповіла про свої стосунки з батьком. Вона заявила що, не може пробачити його "зраду".

Незважаючи на те, що батько Меган Маркл теж живе в США, вони не бачилися вже кілька років.

Що відомо про другу дитину Меган Маркл – дивіться в ролику:

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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