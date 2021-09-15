У чому Меган Маркл та принц Гаррі обділяють своїх дітей – зізнання батька герцогині Сассекської

Томас Маркл обурений, що королівська сім'я і він не можуть бачитися з дітьми принца Гаррі і Меган Маркл – сином Арчі і донькою Лілібет . Він вважає, що пара обділяє дітей в спілкуванні з рідними та таке рішення герцогів Сассекським називає несправедливим. Про це батько дружини принца Гаррі розповів Channel 7 .
З родичів тільки мама Меган Маркл регулярно проводить час з дітьми герцогів Сассекських. За словами Томаса, у нього були хороші стосунки з колишньою дружиною і він сподівався, що Доріс допоможе йому помиритися з Меган, але ні. Колишня дружина ігнорує дзвінки Томаса.
Як зазначив батько Меган Маркл, йому адвокати пропонували через суд домогтися дозволу бачити онуків, але від цієї ідеї він відмовився.
Для мене це все одно що перетворити дану ситуацію в якусь гру і використовувати їх в якості пішаків, – пояснив Томас Маркл.
Чому Меган Маркл в сварці зі своїм батьком?
Напружені стосунки Томаса з Меган досягли апогею в 2018 році напередодні весілля королівського подружжя. Тоді з'ясувалося, що тато Меган Маркл надсилав їх з Гаррі фотографії пресі, а також віддав її особистого листа журналістам.
Меган, яка після виходу з королівської сім'ї з Гаррі та їхніми дітьми живе в Монтесіто, в США, в інтерв'ю Опрі Вінфрі розповіла про свої стосунки з батьком. Вона заявила що, не може пробачити його "зраду".
Незважаючи на те, що батько Меган Маркл теж живе в США, вони не бачилися вже кілька років.
Що відомо про другу дитину Меган Маркл – дивіться в ролику:
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