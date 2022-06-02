На честь Платинового ювілею Букенгемський палац опублікував новий портрет королеви (фото)

Новий портрет королеви Єлизавети було зроблено напередодні урочистостей на честь 70-річчя правління Її Величності на британському престолі

Цього тижня все Сполучене королівство вітає Її Величність із Платиновим ювілеєм правління. До привітань приєднуватимуться всі члени королівської родини – навіть принц Гаррі та Меган Маркл, хоч і без особливих почестей, але прибули до Лондона.

На честь такої знаменної події Букенгемський палац поділився новим 96-річним портретом королеви Єлизавети. Знімок Її Величності опублікували на офіційній сторінці Instagram.

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Портрет королеви Єлизавети на честь Платинового ювілею її правління / Фото: instagram.com/theroyalfamily

Королева також звернулася до своїх підданих та подякувала всім за привітання та підтримку під час свого перебування на престолі.

Я знаю, що ці святкові заходи створять багато щасливих спогадів. Мене продовжує надихати виявлена до мене доброзичливість, і я сподіваюся, що майбутні дні дадуть можливість поміркувати про все, що було досягнуто за останні сімдесят років, і ми з впевненістю та ентузіазмом подивимось у майбутнє, – сказала у своєму зверненні королева.

Фотографію Єлизавети II було зроблено за кілька тижнів до святкування, 25 травня. На знімку Її Величність виглядає усміхненою й у розквіті сил.

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Однак, як повідомлялося раніше, є ймовірність, що королева Єлизавета пропустить частину урочистостей на честь 70-річчя свого правління через проблеми зі здоров'ям.